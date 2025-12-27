Die ganze Wahrheit über Schumachers Gesundheitsgeheimnis

Der Presseanwalt der Familie Schumacher, Felix Damm, erklärte in einem Interview warum es kaum Infos über Michael Schumachers Gesundheit gibt.

Zwölf Jahre nach seinem Ski-Unfall lebt der ehemalige Formel-1-Star Michael Schumacher abgeschirmt von der Öffentlichkeit in seinem Anwesen am Genfer See, und über seinen Gesundheitszustand ist kaum etwas bekannt. Aber warum dringt über seine Gesundheit nichts an die Öffentlichkeit? Der langjährige Presseanwalt der Familie, Felix Damm, erklärte 2023 in einem Interview mit "Legal Tribune Online" (LTO), dass das strikte Schweigen dem Schutz der Privatsphäre des Rekordweltmeisters dient. "Es ging immer darum, Privates zu schützen", sagte Damm gegenüber LTO.

Zwar gab es Überlegungen, eine "finale Meldung über den Gesundheitszustand von Michael" zu veröffentlichen, diese wurden jedoch verworfen, da Medien auch danach ständig neue Nachfragen hätten stellen können. "Doch danach wäre ja nicht Schluss gewesen und es hätten dann permanent aktualisierte 'Wasserstandsmeldungen' erfolgen müssen", erklärte Damm.

Als Betroffener habe man es nicht in der Hand, "den Medien damit einen Schlussstrich zu verordnen". Damm erklärte weiter: "Diese könnten eine solche Meldung immer wieder aufgreifen und fragen: 'Und wie sieht es denn jetzt aus', ein, zwei, drei Monate oder Jahre nach der Mitteilung." Wenn man gegen diese Berichterstattung dann vorgehen würde, müsste man sich "mit dem Argument der freiwilligen Selbstöffnung befassen", so der Anwalt.

Damm kritisierte Medienpraxis nach Unfall

Er kritisiert die Medienpraxis nach Schumachers Unfall, in der "'Experten' und unbekannte Freunde aus dem Hut" gezogen wurden, "die, ohne Kenntnisse von den tatsächlichen Umständen gehabt zu haben, ferndiagnostisch geprägte Einschätzungen formuliert haben". Der Anwalt betonte, dass die Familie auch rechtlich gegen solche Veröffentlichungen vorgehen könne, da Informationen von Dritten keine 'freiwillige Selbstöffnung' der Privatsphäre darstellen.

Trotz der anhaltenden öffentlichen Neugier respektiere die Mehrheit der Fans die Situation. Die allermeisten Schumi-Anhänger könnten gut damit umgehen und es auch respektieren, "dass durch den Unfall ein Prozess in Gang gesetzt wurde, bei dem der private Schutzraum notwendig ist und jetzt weiterhin beachtet wird", so Damm.