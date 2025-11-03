Toto Wolff platzt der Kragen: "Da war ein Irrer"

Der dramatische Saisonfinale 2021 der Formel 1 und Michael Masis umstrittene Entscheidungen sorgen weiterhin für Aufregung. Mercedes-Teamchef Toto Wolff übt erneut scharfe Kritik am ehemaligen FIA-Rennleiter.

Toto Wolff ist nach wie vor verärgert über die Entscheidungen von Michael Masi im entscheidenden Rennen um den Weltmeistertitel 2021.

Am 12. Dezember 2021, im letzten Rennen der Saison, führte Masi mit seiner Entscheidung, nur einen Teil der überrundeten Autos im entscheidenden Moment zurückzunehmen, zu einem dramatischen Überholmanöver von Max Verstappen gegen Lewis Hamilton. Dieses Manöver sicherte Verstappen seinen ersten WM-Titel.

© GEPA

"Rekord des größten Champions aller Zeiten"

Wolff sagte jetzt bei einer Buchpräsentation seiner Frau Susie Wolff: „Ich habe seit meiner Kindheit nicht mehr erlebt, die Kontrolle über eine Situation zu verlieren. Da war ein Irrer, der im Grunde den Rekord des größten Champions aller Zeiten zerstören konnte.“

Der Funkverkehr zwischen dem Red-Bull-Kommandostand und Masi, der die Entscheidungen beeinflusste, war ebenfalls ein heiß diskutiertes Thema. Mercedes und Hamilton waren nach dem Rennen fassungslos, und die Anschuldigungen von „Manipulation“ wurden laut. Wolff und das gesamte Mercedes-Team sahen sich betrogen, da die Entscheidung aus ihrer Sicht den Titel für Verstappen regelrecht herbeigeführt hatte.

Unzufriedenheit mit den damaligen Entscheidungen

© Getty Images

Masis Entscheidung und das Chaos, das sie verursachte, führten letztlich dazu, dass der FIA-Rennleiter wenig später seinen Job verlor. Dennoch bleibt das Thema für Wolff und Mercedes nicht abgeschlossen. In den letzten Monaten äußerte Wolff immer wieder seine Unzufriedenheit mit den damaligen Entscheidungen und kritisierte, dass sie die Glaubwürdigkeit der Formel 1 und der gesamten sportlichen Integrität gefährdeten.

Wahrung des sportlichen Ansehens

Obwohl die Saison 2021 längst vorbei ist, bleibt die Kontroverse um Masi und das Drama des Finales ein Thema, das die Formel-1-Welt weiterhin beschäftigt. Wolff und Mercedes können die Enttäuschung nicht einfach hinter sich lassen und haben immer wieder betont, dass es nicht nur um den verlorenen Titel, sondern auch um die Wahrung des sportlichen Ansehens geht.