Nach Verstappen-Gerüchten: Auf DIESE beiden Fahrer setzt Mercedes 2026

Nach monatelangem Rätselraten steht nun fest, welches Fahrer-Duo Mercedes 2026 ins Rennen schickt.

Die Formel-1-Gerüchteküche schien in diesem Sommer förmlich überzukochen. So gab es zahlreiche Behauptungen, dass Vierfachweltmeister Max Verstappen Red Bull 2026 wohl vorzeitig den Rücken kehren werde, um für Mercedes auf Titeljagd zu gehen. Es sollen sogar geheime Treffen zwischen dem Niederländer und Mercedes-Boss Toto Wolff stattgefunden haben. Doch Verstappen bereitete den Spekulationen beim Großen Preis von Ungarn im August ein Ende: "Es ist Zeit, die Gerüchte zu beenden. Für mich war sowieso immer ganz klar, dass ich bleiben würde (Anm.d.Red.: bei Red Bull)." Somit war, was die Zukunft des Serien-Champions angeht, alles geklärt. Doch die Frage, wer in der kommenden Saison für Mercedes an den Start gehen wird, blieb weiterhin offen - bis jetzt.

Wolff: "Haben bewiesen, dass sie starke Paarung sind."

Denn seit Mittwoch steht fest: Auch 2026 setzen die Silberpfeile auf George Russell und Youngster Kimi Antonelli. Das Fahrerduo hat Mercedes in diesem Jahr - bei sechs verbleibenden GPs - auf Rang zwei in der Konstrukteurswertung katapultiert. Darüber hinaus durfte man dank Russell in der laufenden Saison bereits über zwei GP-Siege (Kanada und zuletzt Singapur) jubeln. Der Brite hält in der Fahrerwertung aktuell auf Rang vier - 99 Punkte hinter WM-Leader Oscar Piastri. Auch der 18-jährige Antonelli konnte in seiner Rookie-Saison, trotz einiger Rückschläge, überzeugen. Der Italiener schaffte es aus 18 GPs zehnmal in die Punkte (inklusive Podiumsplatz 3 in Kanada).

Mit der Verkündung seiner Entscheidung ließ Wolff sich etwas Zeit - sehr zum Leiden seiner Fahrer und deren 2026 auslaufenden Verträgen. Es soll allerdings bereits im Vorfeld klar gewesen sein, dass die Wahl erneut auf Russell und Antonelli fallen werde. Wolff: "Die Bestätigung unserer Fahreraufstellung war immer nur eine Frage des Wann, nicht des Ob. Wir wollten uns Zeit nehmen, die Verhandlungen ordentlich führen und sicherstellen, dass alle auf allen Seiten zufrieden sind." Darüber hinaus lobte der 53-jährige Wiener seine beiden Piloten: "Ich bin froh, dass wir das geschafft haben. George und Kimi haben bewiesen, dass sie eine starke Paarung sind und wir freuen uns darauf, unsere gemeinsame Reise fortzusetzen." Am Wochenende ist das Mercedes-Duo wieder auf der Rennstrecke gefragt - beim US-GP in Austin (Sonntag/21 Uhr, live ORF1).