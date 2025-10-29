Fahrer-Beben in der Formel 1: Wird Russell Verstappens Teamkollege?

Red Bull Racing wartet immer noch darauf, die Fahrer-Paarung für die kommende Saison bekannt zu geben. Jetzt soll der Termin für die Entscheidung feststehen.

Während die Königsklasse des Motorsports dem finalen Showdown um den WM-Titel entgegenfiebert, brodelt es hinter den Kulissen weiterhin gewaltig. Vor allem eine Frage stellen sich immer mehr Fans: Wer fährt nächstes Jahr im zweiten Auto von Red Bull neben Max Verstappen?

Motorsport-Berater Helmut Marko meinte zuletzt, dass man sich erst auf den Titelkampf konzentrieren will, ehe man sich um die Zukunft kümmern möchte. Die Entscheidung ist das letzte wichtige Puzzleteil, das im Cockpit-Poker noch fehlt. Nun gab der neue Bullen-Teamchef Laurent Mekies bekannt, dass man sich mit der Entscheidung bis zum letzten Rennen, dem GP von Abu Dhabi, Zeit lassen will.

Yuki Tsunoda kämpft um das Cockpit, doch laut vielen Experten dürfte Rookie Isack Hadjar von den Racing Bulls die besten Karten auf den Platz haben. Doch das Fahrerkarussell dreht sich wild weiter. Im Sommer sorgten die Wechselgerüchte rund um Verstappen für Wirbel. Der Niederländer soll sich sogar mit Teamchef Toto Wolff mehrmals getroffen haben. Dennoch werden die Silberpfeile nächstes Jahr mit George Russell und Kimi Antonelli, demselben Fahrer-Duo wie dieses Jahr, in Angriff nehmen.

Warten auf den Regel-Knall

Die große Unbekannte 2026 ist vor allem das neue Reglement und welches Team am besten damit umgehen kann. Doch bevor die ersten Tests und Vergleiche auf der Strecke bekannt gegeben werden, lässt George Russell die Bombe platzen.

Während Mercedes keine Vertragsdetails bekannt geben wollte, hat nach dem GP von Mexiko gegenüber dem "Telegraph" bestätigt, dass sein Vertrag nur für die Saison 2026 gilt. Laut Insidern träumt man bei Mercedes immer noch davon, nach der kommenden Saison Verstappen unter Vertrag nehmen zu können. Sollte dieser Transfer-Coup gelingen, wäre die große Frage, ob Top-Talent Antonelli oder der routinierte Russell den Platz im Silberpfeil räumen muss.

Der 27-jährige Brite verrät: "Ich habe meinen Sitz für 2027 selbst in der Hand." Seinen Angaben zufolge hat er eine Vertragsklausel, bei der sich das Arbeitspapier bei entsprechenden Leistungen um ein weiteres Jahr verlängern würde. Damit scheint klar zu sein, wer der Teamkollege bei einem möglichen Stall-Wechsel des vierfachen Weltmeisters wäre. Denn im direkten Vergleich hat Russell gegen Antonelli derzeit noch die Nase vorne und Mercedes kann den Geniestreich feiern, dass man die eigene Zukunft bereits abgesichert hat.