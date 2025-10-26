Vor WM-Showdown: Schwere Vorwürfe gegen McLaren

Die Formel-1-WM biegt in die Zielgerade ein und statt dem erwarteten McLaren-Zweikampf um den Titel mischt plötzlich Max Verstappen wieder um die Titelverteidigung mit. Plötzlich tauchen sogar schwere Vorwürfe gegen die orangen Dominatoren auf.

In der Motorsport-Königsklasse spitzt sich der Titelkampf weiter zu. Am Sonntag (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER) geht der Thriller mit dem GP von Mexiko weiter. Doch schon nach dem Qualifying sorgt das Resultat für Rätselraten. Denn während Lando Norris mit einer überragenden Runde auf die Pole-Position raste, war der Rückstand seines Teamkollegen und Leaders Oscar Piastri riesig. Auch Max Verstappen mühte sich mit seinem Auto.

Der Australier führt in der Fahrerwertung derzeit noch mit 14 Punkten, Max Verstappen lauert dahinter mit 40 Punkten Rückstand auf die Spitze. Rechnerisch hat auch noch George Russell eine Chance auf den Titel. Doch die Augen sind vor allem auf die Papaya-Autos gerichtet. Seit der Konstrukteurs-Titel in Singapur fixiert wurde, brodelt es dort gewaltig. Erst gab es den brisanten Zusammenstoß beim Nachtrennen in Asien. In Austin folgte der Sprint-Crash, ehe man auch im Rennen hinter Verstappen das Nachsehen hatte.

Rückstand wird immer größer

Besonders auffällig war der große Rückstand zwischen Norris und Piastri. Der Australier hatte zuletzt immer wieder Probleme mit der Grundgeschwindigkeit, während sein Teamkollege weiter an der Spitze mithalten kann. Doch genau das sorgt für wilde Verschwörungstheorien im Netz. Einige Fans meinen sogar, dass McLaren Piastri sabotiert, um Norris zum Titel zu schummeln.

Der technische Direktor Andrea Stella schob diesen Vorwürfen allerdings einen Riegel vor. Seiner Erklärung nach liegt es vor allem an den hohen Temperaturen in Austin und Mexiko, dass der Leistungsunterschied derartig eklatant sei. Demnach dürfte die Hitze dem Fahrstil von Norris entgegenkommen, während Piastri sein "Talent voll ausspielt", wenn die Strecke mehr Grip hat.

Doch am Sonntag werden die Karten neu gemischt, es kühlt etwas ab und Norris muss sich vor den Ferraris in Acht nehmen. Denn Leiws Hamilton hat schon angekündigt, dass er nichts zu verlieren habe und voll angreifen will.