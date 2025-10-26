Ferrari mischt sich in WM-Kampf ein: Norris holt Pole vor Leclerc und Hamilton

McLaren-Pilot Lando Norris hat das Qualifying zum Großen Preis von Mexiko dominiert und sich überlegen den ersten Startplatz gesichert.

Der Brite war am Samstag deutlich schneller als die Konkurrenz, das Ferrari-Duo Charles Leclerc (+0,262 Sek.) und Lewis Hamilton (+0,352) reihte sich dahinter ein. Weltmeister Max Verstappen kam im Red Bull nicht über Rang fünf (+0,484) hinaus, WM-Spitzenreiter Oscar Piastri (+0,588) wird im zweiten McLaren nur von Platz sieben starten.

Piastri hatte in der Zeitenjagd auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez mehr als 2.240 Meter über dem Meeresspiegel nur den achten Platz belegt. Der Australier, im WM-Kampf nur mehr 14 Punkte vor Norris, profitiert aber von einer Strafe des siebentplatzierten Williams-Piloten Carlos Sainz, der im Rennen am Sonntag (21.00 Uhr MEZ/live ServusTV und Sky) fünf Plätze weiter hinten starten muss.

"Was für eine Runde. Ich weiß selber gar nicht, wie ich das geschafft habe", funkte Norris nach seiner fünften Pole Position in diesem Jahr überrascht an die Box. Für McLaren war es die erste Pole in Mexiko seit 1990 durch Gerhard Berger.