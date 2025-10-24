MAXiko-Wunder? Verstappen auf Lieblingsstrecke – kann er zuschlagen?

Max Verstappen ist zurück in Schlagdistanz: Nur 40 Punkte trennen ihn von WM-Leader Oscar Piastri. In Mexiko, seiner Lieblingsstrecke mit fünf Siegen, will der Red Bull-Pilot weiter aufholen. Das WM-Duell eskaliert.

Am Sonntag (21.00 Uhr/live ServusTV & Sport24-Liveticker) steigt in Mexiko-Stadt der fünftletzte Grand Prix dieser Saison - und plötzlich ist Max Verstappen zurück in Schlagdistanz. Mit Siegen in Monza, Baku und Austin hat der vierfache Weltmeister 64 Punkte auf Oscar Piastri aufgeholt. Nur 40 Zähler trennen die beiden noch. Jetzt kommt Mexiko - Verstappens Lieblingsstrecke: Fünfmal triumphierte er hier bereits, kein anderer Fahrer hat öfter in Mexiko gewonnen.

Verstappen jagt Piastri und Rekorde

Während Verstappen seinen Red Bull nach dem Sommer-Stottern wieder voll im Griff hat, kämpft WM-Leader Piastri mit Performance- und Nervenschwankungen. Drei Rennen ohne Podium, mehrere Fahrfehler und zuletzt ein verpatztes Austin-Wochenende mit Aus im Sprint und Platz 5 im GP - der Vorsprung schmilzt. Auch intern wächst der Druck: Teamkollege Lando Norris ist nur mehr 14 Punkte entfernt.

Klebeband-Affäre und McLaren-Druck

Norris sorgte zuletzt auch abseits der Strecke für Lacher. Grund war die "Klebeband-Affäre" von Austin: Red Bull kassierte 50.000 Euro Strafe, weil sich ein Mechaniker in der Startaufstellung aufhielt, um ein Orientierungs-Klebeband zu entfernen. McLaren wirkt in der heißen WM-Phase zunehmend angespannt. Für Teamchef Andrea Stella ist klar: "Verstappen und Red Bull sind aktuell die wettbewerbsfähigste Kombination."

Ferrari blass im Titelkampf

Während sich bei McLaren Druck aufbaut und Verstappen zur Attacke bläst, bleibt Ferrari ein Rätsel. Carlos Sainz siegte vor einem Jahr in Mexiko - es war der letzte Erfolg der Scuderia. Seither: 19 Rennen ohne Sieg. In der Konstrukteurswertung liefern sich Ferrari, Red Bull und Mercedes einen Dreikampf um Platz 2. Noch fünf Rennen, noch zwei Sprints - jeder Punkt zählt. In Mexiko hat Verstappen die besten Karten.