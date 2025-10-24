Piastri warnt vor Mexiko-GP: "Wird eng gegen Verstappen"

Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri bleibt gelassen angesichts von Max Verstappens Aufholjagd. Der McLaren-Pilot will sich nicht mit dem Titelverteidiger beschäftigen, obwohl dieser drei der letzten vier Rennen gewann. Spannung in Mexiko garantiert.

Am Sonntag (21.00 Uhr MEZ/live ServusTV, Sky & Sport24-Liveticker) geht Oscar Piastri als WM-Leader in den Großen Preis von Mexiko - und macht sich keine Gedanken um Titelverteidiger Max Verstappen. "Ich habe nichts davon, wenn ich mir darüber Gedanken mache", sagte der 24-jährige Australier, obwohl er in den letzten vier Rennen 64 Punkte auf den Niederländer verlor.

Verstappens Comeback überrascht sogar Rivalen

"Die Form, die er seit Monza hat, ist schon eine Überraschung", räumte Piastri ein. Verstappen gewann drei der vergangenen vier Grands Prix und baut den Druck auf den McLaren-Piloten kontinuierlich auf. Mit Blick auf die letzten fünf Saisonrennen prophezeite Piastri: "Es wird eng, egal wo wir fahren werden."

Interner McLaren-Zwist und Kuriosum

Das Duell mit Teamkollege Lando Norris (nur 14 Punkte Rückstand) sorgt für zusätzliche Spannung. Nach dem Doppel-Aus beider McLaren in Austin übernahm Piastri Teilverantwortung für den Crash. Norris wiederum amüsierte sich über die "Klebeband-Affäre": Red Bull wurde 50.000 Euro Strafe aufgebrummt, weil ein Mitarbeiter versuchte, ein markierendes Klebeband von Norris' Startposition zu entfernen - zur falschen Zeit am falschen Ort.