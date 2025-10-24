Alles zu oe24VIP
Oscar Piastri
© Getty

Formel-1-Drama!

Piastri warnt vor Mexiko-GP: "Wird eng gegen Verstappen"

24.10.25, 10:29 | Aktualisiert: 24.10.25, 12:49
Teilen

Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri bleibt gelassen angesichts von Max Verstappens Aufholjagd. Der McLaren-Pilot will sich nicht mit dem Titelverteidiger beschäftigen, obwohl dieser drei der letzten vier Rennen gewann. Spannung in Mexiko garantiert.

Am Sonntag (21.00 Uhr MEZ/live ServusTV, Sky & Sport24-Liveticker) geht Oscar Piastri als WM-Leader in den Großen Preis von Mexiko - und macht sich keine Gedanken um Titelverteidiger Max Verstappen. "Ich habe nichts davon, wenn ich mir darüber Gedanken mache", sagte der 24-jährige Australier, obwohl er in den letzten vier Rennen 64 Punkte auf den Niederländer verlor.

Verstappens Comeback überrascht sogar Rivalen

Verstappens Aufholjagd
© oe24

"Die Form, die er seit Monza hat, ist schon eine Überraschung", räumte Piastri ein. Verstappen gewann drei der vergangenen vier Grands Prix und baut den Druck auf den McLaren-Piloten kontinuierlich auf. Mit Blick auf die letzten fünf Saisonrennen prophezeite Piastri: "Es wird eng, egal wo wir fahren werden."

Lesen Sie auch

Interner McLaren-Zwist und Kuriosum

Das Duell mit Teamkollege Lando Norris (nur 14 Punkte Rückstand) sorgt für zusätzliche Spannung. Nach dem Doppel-Aus beider McLaren in Austin übernahm Piastri Teilverantwortung für den Crash. Norris wiederum amüsierte sich über die "Klebeband-Affäre": Red Bull wurde 50.000 Euro Strafe aufgebrummt, weil ein Mitarbeiter versuchte, ein markierendes Klebeband von Norris' Startposition zu entfernen - zur falschen Zeit am falschen Ort.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
