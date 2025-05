WM-Leader Piastri visiert Sieg-Hattrick an – Norris unter Druck

Oscar Piastri greift nach seinem dritten Sieg in Folge – doch Teamkollege Lando Norris will beim Formel-1-Rennen in Miami zurückschlagen.

Am Samstag (Sprint, 18:00 Uhr MESZ) und Sonntag (22:00 Uhr, beide live auf ServusTV & Sport24-Liveticker) geht die Formel 1 in Miami in ihr sechstes Saisonrennen. Für Lando Norris ist das Wochenende besonders: In Florida holte der McLaren-Pilot 2024 seinen ersten Grand-Prix-Sieg. Doch in dieser Saison fährt sein Teamkollege Oscar Piastri vorneweg. Der Australier gewann zuletzt in Saudi-Arabien und führt die WM an.

McLaren-Duell spitzt sich zu

Piastri peilt nun den Hattrick an – sein dritter Sieg in Serie wäre ein klares Zeichen im teaminternen Duell. Norris will hingegen seine Formkrise abschütteln. „Ich habe Selbstvertrauen, das Tempo ist da“, sagte der Brite. Im Vorjahr gewann er in Miami vom fünften Startplatz, aktuell plagen ihn aber Qualifying-Probleme: „Ich mache mir an Samstagen selbst das Leben schwer.“ Am Samstag wird erneut ein 100-km-Sprint ausgetragen – zum zweiten Mal in dieser Saison. Das Duell zwischen den McLaren-Piloten wird von vielen als unvermeidlich eingeschätzt. Teamchef Zak Brown sagte bei Sky: „Es ist definitiv eher eine Frage des wann als des ob.“ Sorgen bereitet ihm das nicht: „Keiner von beiden ist ein Hitzkopf.“

"Fast-Papa" Verstappen unter Beobachtung

Fragezeichen gibt es dagegen rund um Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot, der in Miami bereits zweimal gewonnen hat, zeigte zuletzt schwankende Leistungen. In Bahrain blieb er blass, in Suzuka überzeugte er wieder. In Saudi-Arabien galt sein Auto ebenfalls als siegfähig. Experten sehen McLaren bei hohen Temperaturen und weichen Reifen im Vorteil – Bedingungen, wie sie in Miami herrschen. „Es ist hier immer ziemlich heiß und eine der physischeren Strecken“, sagte Verstappen. „Das Sprint-Wochenende hier ist immer ziemlich hektisch.“ Sein Rückstand auf Piastri beträgt aktuell zwölf Punkte.

Verstappen wird in Miami zum ersten Mal Vater. Der Rennstall bestätigte, dass der 27-Jährige deshalb nicht am Media Day teilnimmt. Für Freitag ist aber seine Rückkehr geplant – dann will er frisch gebackener Vater wieder ins Cockpit steigen und sich auf das Rennen am Sonntag vorbereiten.

Hamilton kämpft weiter

Auch Lewis Hamilton steht unter Druck. Beim Sprint in Shanghai holte er zwar den Sieg, blieb im Hauptrennen aber hinter Piastri. In Saudi-Arabien reichte es nur für Platz sieben. Der Brite sprach von einer „schmerzhaften“ Saison. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sieht das optimistischer: Man habe „gute Fortschritte“ gemacht.