McLaren überlegen: Norris schenkt Piastri Sprint-Sieg

Der letzte Sprint der Formel-1-Saison war eine klare Sache für McLaren. Der WM-Zweite Lando Norris hat bei der Machtdemonstration in der Wüste seinem Teamkollegen Oscar Piastri den Sieg geschenkt.

Lando Norris hat seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri den Sieg im Sprint beim Großen Preis von Katar geschenkt. Der britische Pole-Setter ließ den 23-jährigen Australier am Samstag wenige Meter vor der Ziellinie vorbei, wodurch Piastri wie schon im Vorjahr im kurzen Rennen in Lusail triumphierte. Das Podest komplettierte Mercedes-Pilot George Russell, Formel-1-Weltmeister Max Verstappen musste sich im Red Bull mit dem achten Platz begnügen.

McLaren baute seinen Vorsprung in der Konstrukteurswertung mit dem Doppelsieg auf Ferrari aus, der britische Rennstall liegt nun 30 Punkte vor der Scuderia. Carlos Sainz wurde Vierter, direkt vor Charles Leclerc im zweiten Ferrari. Verstappen, der seit dem vergangenen Wochenende in Las Vegas als vierfacher Champion feststeht, erhielt einen Punkt für die WM-Wertung. Sein mexikanischer Teamkollege Sergio Perez wurde Letzter, womit der Austro-Rennstall bereits einen Rückstand von 67 Zählern hat. Der vorletzte Grand Prix der Saison geht am Sonntag über die Bühne, das Qualifying findet am Samstag um 19.00 Uhr (jeweils live ServusTV, Sky) statt.

Norris ignorierte Anweisung des Teams

"Das habe ich mir seit Brasilien vorgenommen. Ich dachte, das wäre angemessen. Das Team hat mir gesagt, dass ich es nicht tun soll. Aber ich bin ja nicht hier, um die Sprints zu gewinnen, sondern die Hauptrennen", sagte Norris und spielte auf das Regenrennen in Sao Paulo an, als Piastri seinen damals noch im WM-Kampf befindlichen Teamkollegen vorbeigelassen hatte. "Tolles Teamwork", bedankte sich Piastri.

Norris verteidigte seine Spitzenposition beim Start des kurzen Rennens über 19 Runden locker. Dahinter ging Piastri am zweitplatzierten Russell vorbei, Verstappen verlor indes drei Positionen und rutschte auf Rang neun ab. An der Spitze hielt McLaren die Doppelführung, indem Norris etwas langsamer fuhr und dadurch seinem Kollegen auf der langen Start-Ziel-Geraden eine DRS-Unterstützung ermöglichte. Dadurch konnte Piastri die Angriffe Russells abwehren, einmal an der Grenze des Erlaubten. "Ohne diese Hilfe wäre es schwer geworden für mich", betonte Piastri.