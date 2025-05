Baby kommt! Verstappen verpasst Miami-Auftakt

Zum Auftakt des Rennwochenendes in Miami wird Superstar Max Verstappen nicht dabei sein.

Während es in der aktuellen Saison bei Red Bull Racing noch nicht nach Wunsch läuft, schwebt Max Verstappen privat auf Wolke 7. Freundin Kelly Piquet steht kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes. Deshalb verpasst der Niederländer auch den Auftakt zum Glamour-Weekend in den USA.

Wie der Rennstall mitteilt, wird der amtierende Weltmeister nicht am Media Day teilnehmen, weil das Kind zur Welt kommt. Am Freitag soll der 27-Jährige aber als frisch gebackener Vater beim Training dabei sein und sich planmäßig auf das Rennen am Sonntag (ab 22 Uhr im LIVETICKER) vorbereiten.

Verstappen noch nicht in den USA

Besonders brisant: Verstappen ist immer noch in Europa. Sein Privatjet steht in Nizza bereit und wartet darauf Papa Max in die USA zu fliegen.

Viel Zeit bleibt ihm in Miami ohnehin nicht. Nachdem dieses Wochenende wieder ein Sprint ansteht, gibt es nur ein freies Training, ehe am Freitag bereits das erste Qualifying ansteht. Auch bei den Sponsor-Terminen im Vorfeld des Rennens fehlte Verstappen. Dafür genoss Zweierfahrer Yuki Tsunoda den Medienrummel in Florida.