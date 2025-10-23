Verstappen, Hamilton & Co. Opfer von Hacker-Angriff

Die Superstars der Formel 1 wurden Opfer von einem großen Hacker-Angriff.

Große Sorge bei den besten Fahrern der Motorsport-Königsklasse. Der Weltverband FIA wurde gehackt und die persönlichen Daten von Max Verstappen, Lewis Hamilton und vielen weiteren Fahrern wurden dabei offengelegt.

Bereits im Juni kam es zu einem großen Datendiebstahl beim FIA-Portal, als drei Hacker eine "schwerwiegende Schwachstelle" aufgedeckt hatten. Unter den Daten sind etwa seine Pässe und auch persönliche Kontaktdaten. Der Hack zielte darauf ab, die Schwachstelle der Webseite aufzudecken.

Hacker brauchte nur 10 Minuten

Der Hacker Nagli berichtet, dass er und sien Team nur 10 Minuten benötigten, um an die Daten zu kommen.

Doch die Superstars können aufatmen. Denn es war ein Auftrag der FIA, die laut eigenen Angaben "sofortige Schritte" unternommen habe, um die Website wieder zu sichern.