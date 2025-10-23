Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Verstappen Hamilton
© APA

Persönliche Daten

Verstappen, Hamilton & Co. Opfer von Hacker-Angriff

23.10.25, 16:39
Teilen

Die Superstars der Formel 1 wurden Opfer von einem großen Hacker-Angriff. 

Große Sorge bei den besten Fahrern der Motorsport-Königsklasse. Der Weltverband FIA wurde gehackt und die persönlichen Daten von Max Verstappen, Lewis Hamilton und vielen weiteren Fahrern wurden dabei offengelegt.

Bereits im Juni kam es zu einem großen Datendiebstahl beim FIA-Portal, als drei Hacker eine "schwerwiegende Schwachstelle" aufgedeckt hatten. Unter den Daten sind etwa seine Pässe und auch persönliche Kontaktdaten. Der Hack zielte darauf ab, die Schwachstelle der Webseite aufzudecken.

Hacker brauchte nur 10 Minuten

Der Hacker Nagli berichtet, dass er und sien Team nur 10 Minuten benötigten, um an die Daten zu kommen.

Doch die Superstars können aufatmen. Denn es war ein Auftrag der FIA, die laut eigenen Angaben "sofortige Schritte" unternommen habe, um die Website wieder zu sichern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden