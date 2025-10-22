F1-WM-Hammer: Wettbüros haben Verstappen und Piastri schon gleichauf

Weltmeister Max Verstappen steht vor der größten Aufholjagd aller Zeiten. Mit drei Siegen in den letzten vier Rennen hat der Red-Bull-Star schon 64 Punkte gegenüber Oscar Piastri (McLaren) wettgemacht. Die Wettbüros sehen den Holländer bereits gleichauf mit dem Australier im McLaren.

Ausgerechnet nach seinem Heim-GP in Zandvoort am 31. August hatte Verstappen als Zweiter hinter Piastri den Titel endgültig abgehakt. 104 Punkte Rückstand gutzumachen hätte dem vierfachen Weltmeister wohl keiner mehr zugetraut. Den bisherigen Aufhol-Rekord hält Sebastian Vettel (Red Bull), der 2012 trotz 44 Punkten Rückstand auf Fernando Alonso (Ferrari) Weltmeister geworden war. Verstappen hatte sogar den Vize-Titel bereits abgeschrieben. Norris lag 70 Punkte vor dem Holländer auf Platz 2.

Doch nach Siegen in Monza und Baku bzw. dem zweiten Platz in Singapur (der einzigen Strecke, auf der Verstappen noch nie gewonnen hat) kam plötzlich eine kleine Hoffnung auf, dass es sich doch noch ausgehen könnte. Die wurde nach dem Sprint- und GP-Sieg in Austin verstärkt - nicht zuletzt, weil Piastri im Sprint ausfiel und im GP nur Fünfter wurde.

Aus 104 Punkten Rückstand wurden 40

Fünf Rennen vor Schluss lauert Verstappen nur mehr 40 Punkte hinter Piastri. Zwischen beiden Rivalen liegt Piastris McLaren-Kollege Lando Norris, der allerdings unter Druck (vor allem am Start) fehleranfällig ist.

Inzwischen reagieren auch die Wettanbieter auf die Verstappen-Aufholjagd. Wer vor dem fünftletzten GP in Mexiko (Sonntag, 21 Uhr/ServusTV live) bei admiral.at auf den WM-Titel von Verstappen setzt, bekommt die exakt gleiche Quote wie bei Piastri als möglichem Weltmeister, nämlich 2,65. Für Lando Norris gäbe es im Erfolgsfall minimal mehr - das 2,90-fache.

Mastermind Marko verrät Comeback-Geheimnis

Was ist das Comeback-Geheimnis der Bullen? Der rot-weiß-rote Rennstall war nach dem Wirbel um Ex-Teamchef Christian Horner in die Krise gerutscht. Unter Nachfolger Laurent Mekies läuft's plötzlich wie am Schnürchen, das Auto wurde mit Updates (z. B. neuer Unterboden) wieder zum Sieg-Boliden.

Dass Verstappen - für viele ohnehin der unumstritten beste Rennfahrer - plötzlich noch mehr aus dem Auto herausholt liegt, so Bullen-Mastermind Helmut Marko, nicht zuletzt daran, dass sich der Vollblut-Pilot an F1-freien Wochenenden auf der Nürburgring-Nordschleife im GP-Boliden austoben durfte. Marko: "Da hat er gewonnen und ist total motiviert zurückgekommen."

Diese Motivation benötigt "Super-Max" nach seiner jüngsten Siegesserie in der F1 nicht mehr. Jetzt ist Verstappen beim Primetime-GP in Mexiko Wett-Favorit. admiral.at bietet eine Quote von 2,25 für einen Verstappen-Sieg. Als größter Rivale wird Norris gehandelt (Quote: 3,25). Für den bis zum Zandvoort-GP scheinbar unantastbaren WM-Leader Piastri gäbe es bei einer Quote von 4,35 fast doppelt so viel wie für den vierten Verstappen-Sieg im fünften GP.