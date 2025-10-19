WM-Rechnung: Verstappen hat Formel-1-Titel (fast) in eigner Hand

Mit dem Sieg in Austin und dem enttäuschenden Platz 5 von Oscar Piastri ist die Formel-1-WM wieder richtig spannend.

Gelingt Max Verstappen tatsächlich noch das große WM-Wunder? Vor dem Wochenende in den USA meinte Bullen-Motorsport-Berater Helmut Marko, dass das Ziel sei, 15 Punkte auf Leader Oscar Piastri aufzuholen. Mit dem Sieg im Sprint und Rennen von Verstappen wurden insgesamt 33 Punkte gesammelt. Piastri hingegen schied im Sprint aus und wurde am Sonntag Fünfter, womit er nur 10 Punkte sammeln konnte. Markos Punkte-Mission wurde erfüllt.

Und die Folge ist ein Thriller in der Formel-1-WM. Denn Piastri konnte seit vier Rennen nicht mehr aufs Podest fahren. Zuletzt wurde er am 7. September in Monza Dritter. Verstappen hingegen feierte den dritten Sieg in den letzten vier Rennen und zog mit seinem 122. Podestplatz mit Sebastian Vettel in der ewigen Bestenliste gleich.

Jetzt stehen noch fünf Rennen in der Weltmeisterschaft am Programm. Nächste Woche geht es bereits in Mexiko weiter. Dann folgen die Stationen in Brasilien (mit Sprint), Las Vegas, Katar (mit Sprint) und Abu Dhabi. Der Titelverteidiger hat mittlerweile nur noch 40 Punkte Rückstand auf den Australier von McLaren. Dadurch hat der Niederländer die WM-Wertung beinahe wieder selbst in der Hand. oe24 rechnet für Sie vor

Formel-1-Punkte-System:

Grand Prix:



Platz 1: 25 Punkte

Platz 2: 18 Punkte

Platz 3: 15 Punkte

Platz 4: 12 Punkte

Platz 5: 10 Punkte

Platz 6: 8 Punkte

Platz 7: 6 Punkte

Platz 8: 4 Punkte

Platz 9: 2 Punkte

Platz 10: 1 Punkt

Sprint:



Platz 1: 8 Punkte

Platz 2: 7 Punkte

Platz 3: 6 Punkte

Platz 4: 5 Punkte

Platz 5: 4 Punkte

Platz 6: 3 Punkte

Platz 7: 2 Punkte

Platz 8: 1 Punkt

Wenn Verstappen die beiden Sprints und alle fünf Rennen gewinnt, würde er insgesamt 141 Punkte sammeln. Sollte Piastri seinen Podestfluch nächste Woche in Mexiko-Stadt beenden und immer hinter dem Red-Bull-Star auf Platz 2 landen, wären das insgesamt 104 Zähler. Damit würde der Australier die WM-Führung um gerade einmal 3 Punkte über die Ziellinie retten. Allerdings schlägt das Momentum gerade sehr zugunsten der Bullen aus und könnte sogar mit angekündigten Updates noch stärker ausfallen.