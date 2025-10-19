Alles zu oe24VIP
Bis 2034

Formel 1 verlängert Vertrag mit Austin

19.10.25, 18:37 | Aktualisiert: 19.10.25, 20:05
Die Formel 1 plant auch mit ihrem dritten Renn-Gastgeber in den USA langfristig und hat den Grand-Prix-Vertrag mit Austin bis ins Jahr 2034 verlängert.

Der WM-Lauf in Texas ist bereits seit 2012 im Kalender der Rennserie, der Kontrakt wäre nach der kommenden Saison ausgelaufen. "Die Formel 1 wächst und gedeiht in den USA, daher sind wir stolz, unsere Partnerschaft zu erweitern", wurde Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali in einer Mitteilung zitiert.

Mit den beiden anderen US-Standorten Miami und Las Vegas hatte die Formel 1 schon vorher langfristige Verträge abgeschlossen. Die USA sind für die Rennserie ein stark wachsender Markt. Zum Auftakt des Austin-Wochenendes war ein neuer Deal mit Apple verkündet worden. Der Tech-Gigant sicherte sich für rund 150 Millionen US-Dollar pro Jahr ab 2026 die Streaming-Rechte für die WM-Läufe in den USA.

