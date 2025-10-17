TV-Hammer: Apple sichert sich Formel-1-Übertragunsrechte

Rechtzeitig zum Auftakt des Renn-Wochenendes in den USA verkündet die Formel 1 einen TV-Knaller.

Jetzt ist es fix: Die Formel 1 hat einen Mega-TV-Deal mit Tech-Riese Apple unterschrieben. Der Deal läuft für die kommenden fünf Jahre und gilt für den US-amerikanischen Fernsehmarkt.

Ab kommender Saison werden alle Sessions der Motorsport-Königsklasse exklusiv auf AppleTV gestreamt. Damit vertieft der Konzern die Zusammenarbeit, hat man bereits den Hollywood-Blockbuster "F1 Der Film" mit Brad Pitt mitproduziert. Der Streamingstart ist hier ebenfalls für den 12. Dezember angekündigt.

642 Millionen Euro

Laut BBC soll Apple für den Deal insgesamt 642 Millionen Euro auf den Tisch legen. Dafür wird zukünftig vermehrt auf anderen Google-Apps auf die Formel 1 hingewiesen. "Es ist eine unglaublich spannende Partnerschaft für die Formel 1 und Apple, die sicherstellen wird, dass wir unser Wachstumspotenzial in den USA mit den richtigen Inhalten und innovativen Vertriebskanälen weiter maximieren können", meint Formel-1-CEO Stefao Domenicali.

Mit diesem Vorstoß soll die Marke in den USA noch größer werden. Ein Vorhaben, das auch der globale Rechte-Inhaber Liberty Media verfolgt. Zuletzt wurden die Rennen in den USA auf ESPN übertragen, die nun durch die Finger schauen.