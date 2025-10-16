Hammer-Leak: So viel wird Russell mit neuem Vertrag verdienen

Vor kurzem wurde die Vertragsverlängerung von George Russell offiziell gemacht. Nun ist sein neues Mega-Gehalt geleakt worden.

Georg Russell zieht mit seinem neuen Mercedes-Vertrag mit den größten Namen in der Formel 1 gleich. Laut einem Bericht von der "Independent" soll der Brite rund 35 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Diese Summe bekommen in der Königsklasse des Motorsports nur Max Verstappen und Lewis Hamilton.

Laut der offiziellen Mitteilung gilt der neue Vertrag von Russel nur für die Saison 2026. Insider vermuten eine längere Laufzeit bis mindestens 2027. Somit hat Mercedes für ihre Zukunft Planungssicherheit.

Neue Stufe erreicht

Russell ist mit seinem neuen Gehalt auf Platz drei. Am meisten verdient der amtierende Weltmeister Max Verstappen. Der Niederländer kassiert pro Saison zwischen 55 und 65 Millionen Euro. Auf Platz zwei befindet sich Lewis Hamilton. Er bekommt von Ferrari rund 50 Millionen Euro.

Über die Vertragsverlängerung ist Russell sehr glücklich. Er sagt: "Ich möchte 2026 auf mein bisher stärkstes Jahr 2025 aufbauen. Wir sind alle unheimlich fokussiert." Der 26-Jährige freut sich über eine bestimmte Sache im kommenden Jahr: "Dann bin ich zehn Jahre Teil der Mercedes-Familie – darauf bin ich wirklich stolz."

Zwei Siege diese Saison

In der laufenden Saison konnte Russell sich bereits über zwei GP-Siege (Kanada und zuletzt Singapur) freuen. Der Brite hält in der Fahrerwertung aktuell auf Rang vier - 99 Punkte hinter WM-Leader Oscar Piastri.