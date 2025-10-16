Ralf Schumacher schießt gegen Red Bull : "Mick besser als..."

Mick Schumacher kehrt der Formel 1 vorerst den Rücken und testet in den USA für die IndyCar-Serie. Onkel Ralf Schumacher kann das nicht nachvollziehen – und übt deutliche Kritik.

Zwei Jahre lang kämpfte Mick Schumacher im Haas-Team um seine Zukunft in der Formel 1. Doch nach mehreren Unfällen und durchwachsenen Leistungen verlor er sein Cockpit. Anschließend arbeitete der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher als Ersatzfahrer bei Mercedes und fuhr für Alpine in der Langstrecken-Weltmeisterschaft.

Nun zieht es den 26-Jährigen in eine neue Richtung: Er absolvierte erste Testfahrten für die IndyCar-Serie in den USA und könnte dort 2026 fix einsteigen. Eine Rückkehr in die „Königsklasse“ ist damit vorerst vom Tisch.

Ralf Schumacher kritisiert F1-Verantwortliche

Micks Onkel Ralf Schumacher, selbst ehemaliger Formel-1-Pilot und Sky-Experte, zeigt dafür kein Verständnis. Im Podcast „Backstage Boxengasse“ erklärte er:

„Ich kann schon verstehen, dass er sich gedacht hat: ,Formel 1 wird schwierig für mich, ich versuche, etwas anderes zu machen.‘" Aber eigentlich hätten ihm die Teams noch einmal eine Chance geben müssen, meint Onkel Ralf.

Der 50-Jährige verweist auf Fahrer, die aus seiner Sicht weniger Talent mitbringen:

„Wenn man sich anschaut, wer jetzt in der Formel 1 fährt, dann ist Mick auf jeden Fall besser als Yuki Tsunoda.“

Auch im Vergleich zu Liam Lawson oder Franco Colapinto sieht Ralf seinen Neffen klar im Vorteil: Alle drei seien schlechter als Mick, sogar deutlich.

„Amerika keine Superentscheidung“

Besonders die Entscheidung, in die USA zu wechseln, sieht der ehemalige Williams- und Toyota-Pilot kritisch: „Ich finde, Amerika ist keine Superentscheidung. Aber da haben die Teamchefs einen Fehler gemacht, nicht auf ihn zurückzugreifen.“

Schumacher habe zwar Verständnis für die sportliche Neuausrichtung seines Neffen, doch er bleibt überzeugt, dass die Formel 1 ihm zu früh die Tür zugeschlagen habe.