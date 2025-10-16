Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Ralf Mick Schumacher
© Getty

Aufreger

Ralf Schumacher schießt gegen Red Bull : "Mick besser als..."

16.10.25, 08:08
Teilen

Mick Schumacher kehrt der Formel 1 vorerst den Rücken und testet in den USA für die IndyCar-Serie. Onkel Ralf Schumacher kann das nicht nachvollziehen – und übt deutliche Kritik. 

Zwei Jahre lang kämpfte Mick Schumacher im Haas-Team um seine Zukunft in der Formel 1. Doch nach mehreren Unfällen und durchwachsenen Leistungen verlor er sein Cockpit. Anschließend arbeitete der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher als Ersatzfahrer bei Mercedes und fuhr für Alpine in der Langstrecken-Weltmeisterschaft.

Nun zieht es den 26-Jährigen in eine neue Richtung: Er absolvierte erste Testfahrten für die IndyCar-Serie in den USA und könnte dort 2026 fix einsteigen. Eine Rückkehr in die „Königsklasse“ ist damit vorerst vom Tisch.

Mick Schumacher
© Getty

Ralf Schumacher kritisiert F1-Verantwortliche

Micks Onkel Ralf Schumacher, selbst ehemaliger Formel-1-Pilot und Sky-Experte, zeigt dafür kein Verständnis. Im Podcast „Backstage Boxengasse“ erklärte er:

„Ich kann schon verstehen, dass er sich gedacht hat: ,Formel 1 wird schwierig für mich, ich versuche, etwas anderes zu machen.‘" Aber eigentlich hätten ihm die Teams noch einmal eine Chance geben müssen, meint Onkel Ralf. 

Der 50-Jährige verweist auf Fahrer, die aus seiner Sicht weniger Talent mitbringen:

  • „Wenn man sich anschaut, wer jetzt in der Formel 1 fährt, dann ist Mick auf jeden Fall besser als Yuki Tsunoda.“
  • Auch im Vergleich zu Liam Lawson oder Franco Colapinto sieht Ralf seinen Neffen klar im Vorteil: Alle drei seien schlechter als Mick, sogar deutlich.

„Amerika keine Superentscheidung“

Besonders die Entscheidung, in die USA zu wechseln, sieht der ehemalige Williams- und Toyota-Pilot kritisch: „Ich finde, Amerika ist keine Superentscheidung. Aber da haben die Teamchefs einen Fehler gemacht, nicht auf ihn zurückzugreifen.“

Schumacher habe zwar Verständnis für die sportliche Neuausrichtung seines Neffen, doch er bleibt überzeugt, dass die Formel 1 ihm zu früh die Tür zugeschlagen habe.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden