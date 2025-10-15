Schock-Vorwürfe: Krankenschwester von Michael Schumacher auf seinem Anwesen vergewaltigt

Schockierende Ermittlungen rund um eine mögliche Vergewaltigung einer Krankenschwester von Formel-1-Legende Michael Schumacher kommen gerade ans Licht.

Es sind schockierende Neuigkeiten aus dem Umfeld von Michael Schumacher. Die Formel-1-Legende wird seit seinem folgenschweren Ski-Unfall in Frankreich am 29. Dezember 2013 völlig aus der Öffentlichkeit ferngehalten. Ehefrau Corinna und die Familie lassen nur die engsten Vertrauten in die Nähe des Rekord-Weltmeisters.

Nun berichtet das Schweizer Portal 24heures von Ermittlungen wegen eines Vorfalles im Familienanwesen in Glan am Genfer See. Dem Bericht zufolge soll dort 2019 eine Krankenschwester, die Schumacher betreut hatte, vergewaltigt worden sein. 2022 wurde die Strafanzeige eingereicht. Der Prozess begann dem Bericht zufolge diese Woche.

Bei dem möglichen Täter soll es sich um einen namentlich nicht genannten australischen Rennfahrer handeln, der damals ein enger Freund von Sohn Mick gewesen sein soll. Laut Staatsanwaltschaft habe er sich bei einem längeren Aufenthalt nach einer durchzechten Nacht an der Betreuerin vergangen.

Vorfall bereits 2019

Die Vorwürfe wurden erst jetzt bekannt, der Vorfall soll sich allerdings 2019 zugetragen haben. Das Opfer soll eine damals etwa 30-jährige Krankenschwester sein, die Schumacher seit seinem Unfall 2013 pflegte. Die Staatsanwaltschaft hält fest, dass keine Mitglieder der Familie beteiligt waren und auch Mick mit dem Renn-Profi nicht mehr in Verbindung steht.

Der Angeklagte sagte aus, dass er das Opfer bereits in einem Genfer Club geküsst habe, bevor es zu dem Vorfall kam. Laut Anklage soll es am 23. November 2019 zu einer Begegnung im Billardzimmer des Anwesens in der Schweiz gekommen sein, wo sie mit befreundeten Pflegern nach Schichtende den Tag ausklingen lassen wollte. Dabei soll jede Menge Alkohol konsumiert worden sein, der damalige Mick-Kumpel soll sich der Feier angeschlossen haben.

Opfer wollte schlafen

Nach einiger Zeit soll sich die Frau nicht mehr gut gefühlt haben. Freunde sollen sie dann ins Bett gebracht und bei eingeschaltetem Licht "ohne sie auszuziehen" schlafen gelegt haben. Kurze Zeit später soll - so der Vorwurf - der Fahrer in das Zimmer gegangen sein und sich an der Frau vergangen haben. Laut Anklage wird ihm vorgeworfen, zwei Mal mit der Krankenschwester Sex gehabt zu haben.

Die Krankenschwester bestreitet bei dem, am Mittwoch gestarteten Prozess, eine engere Beziehung zu dem Mann. Ob Michael Schumacher selbst zu dem Zeitpunkt auf dem Anwesen war, ist nicht bekannt. Üblicherweise verbringt die Familie die kalten Wintermonate allerdings auf ihrem Anwesen auf Mallorca.