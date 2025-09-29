Michael Schumacher: Flug in die Schweiz und neues Foto

Diese neuen Infos geben Fans Hoffnung auf mehr.

Es war ein hartnäckiges Gerücht, das nun scheinbar bestätigt ist: Michael Schumacher soll wenige Tage vor der Geburt seiner Enkelin Millie per Helikopter in die Schweiz ausgeflogen worden sein. Medien berichteten darüber, dass es wohl einen Augenzeugen gibt, der das Szenario bestätigt. Diskret aber deutlich soll dieser geäußert haben, Michael Schumacher gesehen zu haben. Details zu seinem Zustand machte er - den ausdrücklichen Wünschen der Schumacher-Familie entsprechend - nicht.

Mehr zum Thema

Enkelkind

Das Enkelkind des Formel-1-Stars war am 29. März in der Schweiz auf die Welt gekommen. Für Tochter Gina und deren Ehemann Iain, die im September 2024 geheiratet haben, ist es das erste Kind. Die Familie, darunter auch Corinna Schumacher, wollte für dieses Ereignis zusammen sein, da durfte auch Michael nicht fehlen.

Mick und Mama Corinna. © Getty Images

© Getty Images

Unbekanntes Hochzeitsfoto

Auch kurz nach der Hochzeit von Gina und Iain gab es Gerüchte darüber, dass ihr Papa Michael anwesend gewesen sein soll. Handys waren bei der Feier nicht erlaubt. Nun, zum ersten Hochzeitstag postet Gina ein bislang noch unbekanntes Foto der Hochzeit. Es zeigt das Paar mit verliebtem Blick, fein herausgeputzt in Schwarz-Weiß.

Mallorca im Winter

Familie Schumacher hat Anwesen in der Schweiz, Deutschland und auf Mallorca. Es ist bekannt, dass er die Winter üblicherweise in Spanien verbringt.