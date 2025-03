Seit seinem Skiunfall im Jahr 2013 ist wenig bekannt geworden zum Zustand der Formel-1-Legende.

Wie deutsche Medien nun berichten, gibt es für die Öffentlichkeit überraschend ein erstes Update seit vielen Jahren zum Gesundheitszustand von Michael Schumacher.

Die Formel-1-Legende Schumacher - der sieben Weltmeisterschaften gewann - hatte im Dezember 2013 einen Unfall, der ein künstliches Koma nach sich zog. Seitdem ist er nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten.

Der Deutsche wird in seinem Haus am Genfer See von einem Team von Ärzten und seiner Frau Corinna betreut, aber über seinen Zustand wurde bisher nur wenig bekanntgegeben. Jetzt gibt Felix Görner, RTL-Reporter, ein Update zu Schumis Zustand und teilte mit, dass Schumacher „nicht mehr verbal kommunizieren kann“.

Sehr traurige Situation

„Die Situation ist sehr traurig“, sagte Görner, der als einer der Journalisten gilt, die Schumachers Familie am nächsten stehen und eine zuverlässige Quelle für seinen Gesundheitszustand sind. Und weiter: "Er ist ein pflegebedürftiger Mensch, der auf Pfleger angewiesen ist, der sich nicht mehr ausdrücken kann über die Sprache. Es ist ein sehr trauriger Zustand."

Görner äußerte sich auch zur allgemeinen Situation rund um Schumacher und zur Privatheit seines Lebens seit dem tragischen Unfall im Jahr 2013.

Familie handelt in seinem Sinne

„Es ist ein Kreis von maximal 20 Menschen, die überhaupt an ihn rangelassen werden. Und das ist aus meiner Sicht auch der richtige Weg. Denn die Familie handelt in seinem Sinne. Er hatte sein Privatleben schon immer total geschützt. Und das wird sich auch nicht ändern", fügte er hinzu.