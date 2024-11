Michael Schumacher: Sohn Mick verrät, wie er als Vater war & DAS war wichtigster Rat

Sohn Mick gibt seltene Einblicke in das Leben mit seinem berühmten Vater.

Familie Schumacher hält zusammen und vor allem das Ansehen von Michael Schumacher (55) in Ehren.

Mehr über Michael Schumacher

Wenige Details bekannt

Seit dessen schrecklichem Ski-Unfall im Dezember 2013, bei dem sich die Formel-1-Legende eine schwere Kopfverletzung zuzog, hat die Familie wenig über das Leben mit Michael gesprochen. Ein Highlight waren die Beiträge von Ehefrau Corinna und den beiden Kindern in einer Netflix-Doku. Damals gaben sie emotionalen Einblick in das Familienleben.

Mick und Mama Corinna. © Getty Images ×

Das sind die schönsten Stellen aus dem Buch

Nun hat sich Sohn Mick zu seinem Vater geäußert. Der 25-Jährige plaudert im Buch "Inside Mercedes F1" von Matt Whyman über das gute Verhältnis zu seinem Papa.

"Ich war ein verrücktes Kind – alles, was mein Vater tat, tat ich auch" - Papa Michael sei für Mick immer schon ein besonderes Vorbild gewesen, habe ihn immer ermutigt, seiner Leidenschaft zu folgen.

„Er war eine große Stütze, und wir hatten viel Spaß“ - schreibt Mick an einer Stelle über ihn uns seinen Vater.

„Du hättest in jeder Kurve so bremsen müssen!“ - habe sein Vater zu ihm gesagt, so Mick im Buch. Nämlich als Reaktion auf seine waghalsigen Versuche, beim Kart besonders schnell zu fahren und erst spät zu bremsen.

Michael sei auch sehr motivierend gewesen: "Wann immer er das Gefühl hatte, dass ich es nicht ernst nahm, sagte er: ‚Mick, würdest du lieber mit deinen Freunden Fußball spielen gehen?‘“

Mick und Freundin Laila Hasanovic. © Getty Images ×

Beste Ratschläge

Die Anfänge seiner eigenen Karriere habe er ohne seinen Vater bestreiten müssen: „Im Jahr nach dem Unfall meines Vaters begann ich in der Formelklasse zu fahren, und von da an musste ich alles alleine machen“, erzählt Mick. Aber, so Mick, Papa Michael sei trotzdem immer bei ihm gewesen. Nämlich mit seinen vielen Ratschlägen, die er im Laufe der Jahre von seinem Vater bekommen habe.