Aus gesundheitlichen Gründen hat sich sein Freund Willi Weber schon verabschiedet.

Gina Schumacher, 27, heiratete ihren Freund Iain Bethke in der Luxusvilla der Familie auf Mallorca, die sie 2017 für 27 Millionen Pfund gekauft hatten. Berichten zufolge war es den Gästen verboten, ihre Handys mit zur Hochzeit zu nehmen.

Mehr zum Thema Schumacher

Manager nicht dabei

Freunde und Familie war anwesend, als die Verbindung der beiden gefeiert und bis in die Nacht getanzt wurde. Einer war nicht dabei - Schumachers langjähriger Manager Willi Weber. Er hat 23 Jahre lang die Karriere des Ausnahmesportlers gemanagt.

Keine Einladung

Weber erhielt keine Einladung zu dem Freudentag, aber findet es nicht schlimm, denn: "Ich war nicht eingeladen, aber ich hätte auch bei einer Einladung nicht an der Hochzeit teilgenommen. Mir geht es gesundheitlich momentan nicht gut. Ich hätte keine Lust gehabt, nach Mallorca zu fliegen“ so der 82-Jährige zur Bild.

Wie ein Sohn für mich

Für ihn war Schumacher immer "einer meiner besten Freunde, mehr ein Sohn, den ich nie hatte." Aber: „Es gibt schon seit über zehn Jahren überhaupt keinen Kontakt mehr zur Familie. Ich kann mich kaum daran erinnern, was genau passiert ist“ Die Hochzeit von Gina bringe Erinnerungen wieder ins Bewusstsein für Weber: "Leider! Ich denke da an meine Erfolge mit Michael, unsere Ziele und Siege. Ich erinnere mich an Michael, so wie er war. Wir werden uns wohl nicht noch einmal sehen", resümiert der Vertraute.

Weber und Schumacher 2009. © Getty Images ×

"Habe Abschied genommen"

Sein Fazit: „Ich habe innerlich Abschied von Michael genommen, um meinen Frieden wiederzufinden."