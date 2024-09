Gina Schumacher gibt am Samstag ihrem Iain Bethke auf Mallorca das Ja-Wort

Es wird ein emotionaler Tag für die Familie Schumacher. Michaels Tochter Gina (27) tritt heute mit ihrem Iain vor den Traualtar. Geheiratet wird auf dem Familienanwesen bei Port d'Andratx, dass Corinna Schumacher 2018 um 30 Millionen Euro gekauft hat.

Ginas Bräutigam Iain Bethke ist Sohn einer englischen Managerin und eines deutschen Lehrer. Er teilt mit seiner Braut eine große Leidenschaft - die Pferde. Bethke war früher Springreiter und wechselte für seine große Liebe zum Westernreiten.

Das Hochzeitspaar ist schon seit sieben Jahren ein Herz und eine Seele. Für seine Gina zog Iain zuerst in die Schweiz, wo ihre Familie eine Ranch besitzt und danach weiter in die USA, wo sie eine Western-Ranch betreiben.

Kommt Papa Michael zur Hochzeit?

So emotional und traumhaft die Hochzeit am Samstagnachmittag auch sein mag, ungewiss ist aber, ob auch Ginas Papa Michael Schumacher in irgendeiner Form dabei sein wird. Unter den anderen Gästen befinden sich auch zahlreiche enge Vertraute von Schumi.

So haben sich Bruder Ralf Schumacher und sein Freund Etienne ebenso angesagt wie Ginas Bruder Mick Schumacher mit seiner Model-Liebe Laila Hasanovic.