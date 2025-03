Gina Schumacher im Babyglück - wie es nach der Babypause weitergeht

Die Tochter von Michael Schumacher will bald schon wieder arbeiten.

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt bald für Gina Schumacher (28) und ihren Mann Iain (29). Denn das Paar, dass in einer romantischen Zeremonie im September 2024 auf dem Schumacher-Anwesen auf Mallorca heiratete, erwartet ein Baby.

Ankündigung

Ende des vergangenen Jahres verkündete Gina die aufregenden Neuigkeiten mit einem süßen Insta-Posting- Ein Fohlen mit rosa Luftballons ist darauf zu sehen und die Nachricht: Wir warten schon ungeduldig auf unsere Baby-Tochter."

Paar Monate Pause

Bald schon soll das Baby da sein, etwas früher sogar als erst im April, heißt es aus dem Umfeld. Auf der Seite der „XCS Ranch“ (die offizielle Homepage von Ginas Western-Ranch in Amerika) heißt es aktuell: „Während Gina die Rangliste der bestverdienenden Reiter in den vergangenen Jahren angeführt hat, wird sie jetzt für ein paar Monate Pause machen, um Iains und ihr erstes Baby in der Welt willkommen zu heißen.“

Sie soll sich ganz ihrer Tochter widmen in der ersten Zeit, dann aber wieder bald in den Sattel zurückkehren, berichtet die Bild. Es ist nicht bekannt, ob das Kind in Deutschland oder in den USA auf die Welt kommen wird.