Michael Schumacher: Verwirrung um neues Foto - Fans sicher, er ist es!

Bei dieser Aufnahme sind sich die Fans sicher: Hier ist Michael Schumacher zu sehen!

Seit Ende 2014 ist bei Familie Schumacher nichts mehr, wie es war. Im Dezember jenes Jahres verunglückte die Formel-1-Legende schwer, erlitt bei einem Skiunfall gravierende Verletzungen.

Mehr zum Thema

Halten zusammen

Seitdem hat sich die Familie zurückgezogen, kümmert sich um Michael und seine medizinische Unterstützung. Ehefrau Corinna soll immer an seiner Seite sein, die Kinder Gina und Mick so oft es geht.

Mick und Mama Corinna. © Getty Images

Berührende Doku

In einer berührenden Dokumentation , bei der die Familie erstmals nach Jahren Details zu Michael Schumacher besprach wurde deutlich: Die Schumachers halten zusammen! Eine Familie, deren Werte viele beeindruckt.

Michael und Corinna Schumacher mit Willi Weber. © Getty Images

Lebende Legende

Weil Michael eine derartige lebende Legende ist, ranken sich freilich einige Gerüchte oder Wunschvorstellungen rund um ihn. Viele würden es schön finden, wenn er sich nur aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hätte, es ihm aber gesundheitlich gut ginge. Andere würden sich freuen, wenn Michael Schumacher plötzlich wieder ganz genesen und wieder zu sehen sei.

Ist er der Mann mit Hut?

Ein Foto das vom Insta-Account von Michaels Tochter Gina stammt, gibt einen solchen Eindruck. darauf ist die passionierte und erfolgreiche Reiterin im September 2024 zu sehen. Sie sitzt nach einem Wettbewerb am Pferd, ihr damaliger Verlobter und mittlerweile Ehemann Iain hält sie an der Hüfte. Knapp daneben ein Mann in Jeans, rotem Hemd und Cowboyhut. Ist das etwa Michael himself? Einige Kommentare fragen sich genau das: "Der mit dem Hut sieht aus wie Michael Schumacher, ist er das?"

Nur Ähnlichkeit?

Und ja, er sieht dem Rennfahrer sehr ähnlich, auch die zugewandte Art würde passen und zu gerne würde man es der Familie wünschen, dass Michael wieder ganz aktiv am Leben seiner Liebsten teilhaben kann. Doch viel wahrscheinlicher ist eine frappierende Ähnlichkeit.