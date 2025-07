Schumacher: Zum Geburtstag gibt es endlich neues Foto mit seinem Sohn

Ralf Schumacher gibt zum Geburtstag private Einblicke.

Moderator und Ex-Formal-1-Star Ralf Schumacher ist am 30 Juni 50 Jahre alt geworden. Ein schöner Anlass, ein Fest zu schmeißen und mit seinen Lieben zu feiern.

Ralf kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken, das in den letzten Jahren nicht immer einfach war. 2013 verunglückte sein Bruder Michael Schumacher so schwer beim Skifahren, dass er bis heute medizinische Betreuung braucht. Die Trennung von Ehefrau Cora war nicht immer leicht, bis heute kommt es in manchen Belange zu Unstimmigkeiten.

Doch es gibt auch sehr schöne Dinge in Ralfs leben. So zum Beispiel die Liebe zu seinem Freund Etienne, die er vor einigen Monaten öffentlich gemacht hat mit einem bewegenden Insta-Poting. Oder der Rückhalt von seiner Familie. Sohn David findet, wann immer er kann, sehr wertschätzende Worte für seinen Papa.

Sohn und Vater sind ein gutes Team! Und da ist auch die Freude der Fans riesig, dass Ralf ein neues, sehr privates Bild von sich und seinem Sohn postet. Zu sehen sind die beiden beim ausgelassenen feiern in einem Pool - Ralf auf Davids Schultern und mit einem Weinglas in der Hand. Sogar ein Shirt hat der Jubilar noch an. Dazu stellt Ralf fest: "Wie sich die Zeiten ändern. War mal andersrum."