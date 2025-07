Michael Schumacher - zum 50er verrät Bruder Ralf: "Zusammen ein Bier getrunken"

Ralf Schumacher plaudert in einem Interview anlässlich seines runden Geburtstags über Höhen und Tiefen und verrät, wie er diese gemeinsam mit seinem Bruder meisterte.

Kaum ein Name steht in der Formel 1 so sehr für Legendenstatus wie Michael Schumacher. Sieben WM-Titel, unzählige Siege – nur Lewis Hamilton konnte ihm bislang das Wasser reichen. Doch seit seinem schweren Ski-Unfall lebt Schumi wie ein Phantom im Hintergrund, abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Vergessen wird er trotzdem nicht – vor allem, weil Weggefährten und Familie immer wieder Erinnerungen an den 56-Jährigen wachhalten.

Mehr lesen:

Jetzt sorgt Bruder Ralf Schumacher für neue Einblicke – und spricht im Interview mit Sport1 über die Höhen und Tiefen der gemeinsamen Zeit. Anlass ist Ralfs 50. Geburtstag. Und der frühere Formel-1-Pilot macht klar: Brüderliebe schön und gut – auf der Rennstrecke wurde nicht gekuschelt!

Ralf Schumacher feierte seinen 50er gemeinsam mit seinem Partner Étienne und den Geissens an der Côte d'Azur © Instagram

"Wir waren auch Rivalen"

„Ja klar, wir waren Brüder – aber eben auch Rivalen. Es gab den einen oder anderen harten Moment“, erzählt Ralf. Besonders ein Rennen hat sich ins Gedächtnis des Jubilars gebrannt: Barcelona, als Michael ihn blockierte, um Teamkollege Rubens Barrichello durchzuwinken. „Da war ich sauer. Wir haben drüber geredet, dann zusammen ein Bier getrunken. Dann war die Sache erledigt. So haben wir das immer gemacht. Eine Sache blieb nie lange hängen“, erinnert sich Ralf Schumacher.

Legendärer Doppelsieg

Doch es gab auch emotionale Highlights zwischen den Brüdern. Ein Moment hat für Ralf bis heute ganz besonderen Stellenwert: der Doppelsieg in Montreal. „Michael auf eins, ich auf zwei. Das war ein besonderer Moment. Aber auch das Podium in Spa 2001. Solche Erinnerungen bleiben.“

Auch Michael scheint die Familiengeschichte auf der Rennstrecke sehr zu bewegen. Auf dem offiziellen Instagram-Account von Michael Schumacher wurde kürzlich an das gemeinsame Podium beim Großen Preis von Australien 2000 erinnert. „Ein Podium mit Ralf, ganz besondere Erinnerungen“, heißt es dort.