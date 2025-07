Bei Ralf Schumachers 50. Geburtstag: Peinlicher Fauxpas für Geissens!

Der Rennfahrer zelebrierte seinen runden Geburtstag mit Promis wie den Geissens und zahlreichen weiteren Freunden.

Noch vor wenigen Wochen erlebten Robert und Carmen Geiss den Albtraum ihres Lebens, als sie in ihrer Villa in Ramatuelle brutal überfallen und ausgeraubt wurden. Jetzt endlich wieder Grund zum Lächeln: Die beiden Society-Stars ließen es sich nicht nehmen, ihrem langjährigen Freund Ralf Schumacher zu seinem 50er persönlich zu gratulieren – und feierten mit ihm an der Côte d’Azur eine rauschende Party.

Weißes Fest - Einladung nicht gelesen

Der ehemalige Formel-1-Pilot, jüngerer Bruder von Michael Schumacher (56), lud Freunde und Familie zu einer glamourösen „White Party“ in seine Villa in Saint-Tropez. Von Sonntag auf Montag wurde dort in seinen runden Geburtstag hineingefeiert. Mit dabei: Ralfs Partner Étienne, Sohn David (23) samt Freundin Vivien (24) – und viele weitere prominente Gäste wie die Geissens.

Eigentlich hatten sich Robert und Carmen nach dem Überfall nach Monaco zurückgezogen. Doch für Ralf, den Carmen seit über 25 Jahren als „herzensguten Menschen“ und „Mega Freund“ bezeichnet, machten sie sich wieder auf den Weg in die französische Sonne.





Die Feierlichkeiten zogen sich über mehrere Tage: Bereits am Freitag ging’s los, der Höhepunkt folgte am Sonntag bei der „White Party“, zu der rund 90 Gäste ganz in Weiß erschienen. Am Montag wurde dann bei einer „Beach-Party“ weitergefeiert – mit Eiswagen, einer riesigen Paella-Pfanne, Live-Sängerin, DJs und Strandbar.

Robert Geiss schiebt Schuld auf Carmen

Gefeiert wurde ausgelassen im prachtvoll dekorierten Garten der Villa an der französischen Riviera. Es wurde gegessen, getrunken, getanzt – unter anderem zu Queens „We Will Rock You“. Zum Finale gab’s eine riesige Geburtstagstorte, bei der Schumacher strahlend die Kerzen ausblies – und von seinem Partner Étienne verliebte Küsse bekam.





Einen kleinen Lacher sorgte Robert Geiss: Während alle Gäste in Weiß erschienen, trug der Multimillionär Schwarz. Auf Instagram erklärte er schmunzelnd, warum: „Man sollte auch eine Geburtstag-Einladung richtig lesen.“ Und schob die Schuld charmant auf seine Frau: „Carmen hatte mich leider nicht informiert, dass es eine weiße Party ist.“