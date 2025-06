Schumacher-Vertrauter packt aus: "Werden nichts mehr von ihm hören"

Michael Schumachers „sehr, sehr enger“ Vertrauter gibt ein neues Update zu seinem wahren „Gesundheitszustand“ – und was in Zukunft zu erwarten ist.

Schumacher ist seit seinem Unfall 2013 nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten und wird von einem medizinischen Team und seiner Frau Corinna in ihrem Haus am Genfer See betreut.

Enger Freund der F1-Legende

Die Familie Schumacher schützt seine Privatsphäre weiterhin, und über seinen Zustand ist wenig bekannt. Nun wurde jedoch berichtet, dass sich ein enger Freund der F1-Legende gemeldet hat.

Insider packt aus

Craig Scarborough, der seit rund 25 Jahren über den Sport berichtet und Michael viele Male interviewt hat, sagt, er habe mit einem engen Vertrauten des Fahrers gesprochen. Er sagte gegenüber The Sun: „Ich habe mit jemandem gesprochen, der ihm sehr, sehr nahe steht, und er hat mir gesagt, dass wir nichts mehr von ihm hören werden."

Flavio Briatore erzählt

Scarboroughs Update zu Schumacher folgt kurz darauf, nachdem Flavio Briatore Einblicke in den Zustand des ehemaligen Fahrers gewährt hatte, zwölf Jahre nach seinem Skiunfall, der ihm die lebensverändernde Hirnverletzung zufügte.

„Wenn ich die Augen schließe“

Der 75-jährige Briatore leitete Benetton, als Schumacher seine ersten beiden Titel in Folge gewann, und arbeitet heute für Alpine als leitender Berater und de-facto-Teamchef. Über Schumacher sagte er: „Wenn ich die Augen schließe“, sagte er dem Corriere della Sera, „sehe ich ihn nach einem Sieg lächeln.“