Schumacher: Rührende Liebes-Erklärung auf Instagram

So viel Liebe, so viel Glück – und das mitten aus dem Herzen der berühmten Schumacher-Familie. Gina Schumacher (27), Tochter der Formel-1-Ikone Michael Schumacher (56), sorgt mit einem emotionalen Instagram-Post für Gänsehaut bei ihren Fans

Ein zärtlicher Kuss auf die Stirn, strahlende Gesichter vor traumhafter Meereskulisse – das neue Foto des Ehepaars Gina Schumacher und Iain Bethke ist ein Bild des vollkommenen Glücks. „Forever & ever amen. It is and always will be you.“ – mit diesen Worten richtet sich Gina an ihren Mann. Ihre Botschaft ist eindeutig: bedingungslose Liebe, tiefe Dankbarkeit und eine Verbindung, die über alles hinausgeht. Das Foto dazu zeigt die beiden ganz in Weiß, innig vereint am Meer. Die Aufnahme stammt offenbar aus ihrer Hochzeit im September 2024, die auf dem privaten Anwesen der Familie Schumacher in den Bergen von Mallorca gefeiert wurde – mit Blick auf Port d’Andratx, stilvoll und romantisch.

Familienglück perfekt: Tochter Millie kam im März zur Welt

Das private Glück der beiden wurde im Frühjahr noch größer. Im März 2025 begrüßten Gina und Iain ihre erste Tochter Millie. „Wir sind überglücklich, dich in unserem Leben zu haben“, schrieb Gina damals. Die junge Familie lebt zurückgezogen, doch die seltenen Einblicke in ihr Leben berühren umso mehr.

Gina Schumacher und Iain Bethke teilen nicht nur ihr Leben, sondern auch ihre große Leidenschaft: den Reitsport. Der gebürtige Deutsche mit englischen Wurzeln war früher erfolgreicher Springreiter – für Gina wechselte er zum Westernreiten. Ihr gemeinsamer Weg führte sie von der Schweiz bis in die USA, wo sie heute gemeinsam leben und arbeiten. Ihre Verbindung ist von gegenseitiger Unterstützung, Respekt und Hingabe geprägt.

Unter dem emotionalen Instagram-Beitrag sammeln sich zahlreiche Glückwünsche. Kommentare wie „So schön, euch so glücklich zu sehen“ oder „Ein Bild voller Liebe“ zeigen: Die Fans sind gerührt. Viele erinnern sich dabei auch an Ginas berühmten Vater, Michael Schumacher, dessen Gesundheitszustand seit seinem tragischen Skiunfall 2013 von der Familie streng geschützt wird. Umso schöner scheint es für viele, Ginas Glück miterleben zu dürfen.