  oe24.at
  Sport
  Motorsport-News
  Formel 1
Drake Milligan Austin Formel 1
© Getty

Bei USA-GP

Revolution: Formel 1 bekommt jetzt eine Halftime-Show

15.10.25, 11:14
Die Formel 1 versucht weiter neue Wege, um die Unterhaltung an einem Rennwochenende für die Fans noch besser zu machen. Ausgerechnet beim Grand Prix der USA in Austin gibt es deshalb nun erstmals eine "Halftime-Show". 

Am Wochenende meldet sich die Königsklasse des Motorsports mit dem Großen Preis der USA in Austin zurück. Am Samstag (ab 19 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) fällt der Startschuss für das packende Finish im WM-Dreikampf zwischen Außenseiter Max Verstappen und dem McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris im Sprint. Am Sonntag (ab 21 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) findet das Hauptrennen zur Prime Time in Europa statt.

Doch Rechte-Eigentümer Liberty Media versucht weiter, noch mehr Fans für die Formel 1 zu begeistern. Typisch amerikanisch soll demnach bei den anstehenden zwei Rennen in Nordamerika in Austin am Wochenende und Las Vegas (21. - 23. November) voll und ganz auf Entertainment gesetzt werden.

Dafür wird bei den beiden Rennen nun der "F1 Grid Gig" ins Leben gerufen. Ähnlich wie die legendäre Halftime-Show beim Super Bowl wird es einen Auftritt geben, der die Stimmung zusätzlich anheizt.

Country-Superstar soll für Stimmung sorgen 

In Austin ist es passenderweise Country-Superstar Drake Milligan. Der 27-jährige Sänger ist bekannt für seine Elvis-Imitationen und trat auch in American Idol und America"s Got Talent auf.

Das Rennen wird für den Auftritt allerdings nicht angehalten. Vielmehr soll die Zeit vor dem Start damit verkürzt werden, während die Autos aus der Boxengasse an die Startposition fahren und die Stars ihre letzten Vorbereitungen treffen.

Während Milligan in Europa nur Insidern ein Name ist, warten Fans schon gespannt darauf, wer in Las Vegas auftreten wird. Das Flutlicht-Spektakel in "Sin City" war schon letztes Jahr ein absoluter Star-Auflauf. Die Verantwortlichen wollen für ein Spektakel der Sonderklasse sorgen. Gut möglich, dass man auch auf den Erfolg beim Austin-Rennen wartet.

