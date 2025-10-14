Alles zu oe24VIP
Christian Horner
© GEPA

Formel-1-Hammer

Spektakuläres Gerücht um Christian Horner (51)

14.10.25, 10:50
Bahnt sich ein wahrer Paukenschlag in der Formel 1 an? Die Gespräche laufen bereits. 

Nach dem überraschenden Aus von Christian Horner als Teamchef bei Red Bull reißen die Gerüchte um ein Comeback des Engländers nicht ab. Die britische „Daily Mail“ berichtet nun von einem wahren Formel-1-Paukenschlag.

Horner zu Ferrari?

Dem Bericht zufolge soll Horner bereits mit Ferrari-Präsident John Elkann über eine mögliche Zusammenarbeit verhandelt haben. Der Konzern-Vorsitzende soll offenbar kein Vertrauen mehr in Teamchef Fred Vasseur haben. Der Franzose holte Hamilton zu Ferrari, der Rekord-Weltmeister floppte allerdings bei der Scuderia.

Spektakuläres Gerücht um Christian Horner (51)
© Getty

Horner wurde zuvor bereits mit Alpine und dem neuen Cadillac-Team in Verbindung gebracht. Zuletzt gab es auch Spekulationen, wonach der Engländer mit einem eigenen Team an den Start gehen könnte.

Horner hatte das Red-Bull-Team seit dem Einstieg in die Formel 1 zur Saison 2005 zu acht Fahrertiteln (viermal Sebastian Vettel und viermal Max Verstappen) geführt. Sechsmal gewann Red Bull in dieser Zeit die Konstrukteurswertung, insgesamt gelangen dem Rennstall mit ihm 124 Grand-Prix-Siege.

Nach Vorwürfen einer Mitarbeiterin, dass er sich angeblich unangemessen verhalten haben soll, war Horner nicht mehr unumstritten. Er hatte die Vorwürfe bestritten, eine unabhängige Untersuchung hatte den Briten entlastet. Eine schwere Formkrise in dieser Saison kostete Horner schließlich den Job.

