Hammer-Gerücht: Formel-1-Superstar will zu Ferrari

Während sich der Kampf um die Formel-1-WM weiter zuspitzt, bahnt sich hinter den Kulissen ein wahrer Transfer-Coup an.

Sechs Rennen und drei Sprints (USA, Brasilien, Katar) stehen in der laufenden Formel-1-Saison noch am Programm. An der Spitze der Weltmeisterschaft tobt vor allem der Papaya-Kampf zwischen Lando Norris und Oscar Piastri. Der Australier ist in der Fahrerwertung noch 22 Punkte vor seinem Teamkollegen, dahinter lauert noch der wiedererstarkte Max Verstappen mit 63 Punkten Rückstand. Singapur-Sieger George Russell fehlen schon 99 Punkte, auch wenn der Mercedes-Pilot noch rechnerisch WM-Chancen hat, dürfte der Sieg allerdings zu spät kommen.

Besonders brisant ist, dass der Brite immer noch keinen Vertrag für nächste Saison hat. Mercedes, denen gute Chancen zugesagt werden, nach der Reglement-Änderung wieder den Ton anzugeben, wartet noch darauf, wer der zweite Fahrer neben Youngster Kimi Antonelli sein soll. Während Russell noch um sein Cockpit verhandelt, bahnt sich aber eine Sensation am Transfermarkt an.

© Getty

Grund dafür ist der in Singapur entfachte Krach zwischen dem McLaren-Duo Piastri und Norris. Der WM-Leader sieht sich gegenüber seinem britischen Teamkollegen nach der Berührung in der Anfangsphase benachteiligt. Auch, weil die Verantwortlichen selbst im Nachhinein nicht durchgriffen.

Abschied wegen Geheim-Klausel

Piastri hat zwar noch Vertrag bis 2028, dürfte Insider-Berichten zufolge auch eine Norris-Klausel darin verankert haben. Die besagt, dass es keine Stallorder geben darf, die den Australier benachteiligt. Zusätzlich dürfte der 24-Jährige enorme Bonuszahlungen ausgehandelt haben, die damit ebenfalls in Zusammenhang stehen.

Nun soll der Australier sogar mit einem Abschied von McLaren liebäugeln und hofft auf ein Comeback in Italien bei Ferrari. In der Formel 2 und Formel 3 fuhr der Australier für Prema Racing und holte dort auch die Fahrertitel für das italienische Team, das eng in Verbindung mit der Scuderia steht.

Ferrari-Duo in Kritik

Beim Traditionsrennstall aus Maranello ist das aktuelle Fahrer-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton auch aufgrund der anhaltenden Ergebnis-Krise schon längst nicht mehr unumstritten. Dennoch sollen beide auch nächstes Jahr ihren Platz fix haben. Piastri sei dafür ab der Saison 2027 eine heiße Aktie. Damit wäre spätestens dann auch ein McLaren-Cockpit frei. Gut möglich, dass Russell sogar darauf spekuliert und seinen Vertrag nur für ein Jahr verlängern will, um beim britischen Team neu anzugreifen.

© Getty

Hintergrund könnte auch sein, dass Mercedes-Teamchef Toto Wolff weiterhin hofft, Max Verstappen von Red Bull wegzulocken. Auch wenn die aktuelle Transferphase sich dem Ende zuneigt und die Russell-Verlängerung nur noch Formsache sein soll, kündigt sich für nächstes Jahr schon das große Fahrer-Beben an.