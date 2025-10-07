Millionen-Abfindung! So casht Christian Horners Affäre jetzt ab

Das unrühmliche Kapitel um Christian Horner und seine frühere Assistentin Fiona Hewitson ist endgültig beendet. Nach dem Rauswurf des Ex-Teamchefs im Sommer verlässt nun auch sie den Rennstall – und das mit einer Abfindung in Millionenhöhe.

Wie die britische Zeitung „Daily Mail“ berichtet, erhält Fiona Hewitson rund drei Millionen Pfund (etwa 3,4 Millionen Euro) für ihren Abschied von Red Bull Racing. Im Gegenzug soll sie die Beschuldigungen gegen Christian Horner fallen gelassen haben.

Der ehemalige Teamchef war im März 2024 durch eine Affäre mit seiner Assistentin in die Schlagzeilen geraten. Trotz zweier interner Untersuchungen, die ihn von Vorwürfen des unangemessenen Verhaltens freisprachen, musste Horner im Juli 2025 seinen Posten räumen.

Christian Horners Ex-Geliebt Fiona Hewitson:

Neuer Job in der Formel 1

Hewitson hat inzwischen eine neue Aufgabe gefunden: Sie arbeitet nun als Assistentin beim US-Team Cadillac, das ab der kommenden Saison als elfter Rennstall in der Formel 1 an den Start geht. Beim Großen Preis von Singapur war sie bereits wieder in der Boxengasse im Einsatz.

Horners Zukunft offen

Auch Christian Horner (51) will in die Königsklasse zurückkehren. Nach seinem Rauswurf bei Red Bull soll er mehr als 50 Millionen Euro Abfindung erhalten haben.

Weltmeister-Macher

Der Brite arbeitete von 2005 bis 2025 für Red Bull und führte den Rennstall zu sechs Konstrukteurs-Titeln. Unter seiner Leitung holten Sebastian Vettel (38) und Max Verstappen (28) jeweils vier Weltmeisterschaften.

In seiner letzten Saison erreichte Red Bull Platz drei in der Teamwertung. Nach dem Großen Preis von Großbritannien wurde Horner am 9. Juli freigestellt – zu diesem Zeitpunkt lag das Team auf Rang vier der Konstrukteurswertung.