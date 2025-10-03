Alles zu oe24VIP
Christian Horner
© Getty

Sensations-Gerücht

Formel-1-Bombe! Ex-Red-Bull-Chef gründet eigenen Rennstall

03.10.25, 23:33
Christian Horner plant ein spektakuläres Comeback in der Formel 1. Der Ex-Red-Bull-Chef will mit einem eigenen Rennstall zurückkehren und nutzt dafür seine 100-Millionen-Dollar-Abfindung. Ab 2028 könnte es ein zwölftes Team geben.

Christian Horner plant ein eigenes Formel-1-Team. Der Ex-Red-Bull-Chef will mit einem spektakulären Comeback ins Paddock zurückkehren - nicht als Angestellter, sondern als Team-Besitzer. Horner kassierte zwar 100 Millionen Dollar Abfindung von Red Bull, doch schon bald könnte er wieder in der Königsklasse auftauchen.

Horner will volle Kontrolle

Laut Insidern laufen bereits Gespräche mit Investoren für die Gründung eines zwölften F1-Teams. Der Brite lehnte Angebote von Ferrari ab, weil er dort "nur" Teamchef gewesen wäre. Horner will die volle Macht - entweder bei Alpine mit Freund Flavio Briatore, bei Aston Martin oder mit einem komplett eigenen Rennstall.

Milliardenschweres Projekt geplant

Die Gründung eines neuen Teams wäre teuer: Bis zu 500 Millionen Dollar Startkosten müssten aufgebracht werden. Doch die Chance ist riesig - die Teamwerte in der Formel 1 liegen längst über einer Milliarde Dollar. Horner hat das Netzwerk, um Sponsoren und Partner an Bord zu holen. Der Eintritt des neuen Rennstalls ist ab 2028 geplant.

