McLaren: Team-Krach trotz WM-Titel

Bei McLaren krachte es trotz Konstrukteurstitel.

Eigentlich hätte McLaren allen Grund zur Freude. Der britische Rennstall fixierte bereits sechs Rennen vor Schluss den Titel in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Doch statt ausgelassener Feierlaune bordelte es im Team.

Berührung in der ersten Runde

Lando Norris und Oscar Piastri beendeten das Rennen in Singapur auf den Plätzen drei und vier. Norris wurde dabei von seinem Teamkollegen bereits in der zweiten Kurve der ersten Runde attackiert – dabei kommt es zur Berührung der Vorderreifen. Der Australier zieht zurück, fordert von seinem Team aber die Position zurück. „Tauschen wir wieder? Lando hat mich abgedrängt.“

"Nicht fair"

Dazu kommt es aber ebenso wenig wie zu einer Strafe. Piastri reagierte verärgert: „Wenn er einem anderen Auto ausweichen muss und stattdessen in den eigenen Teamkollegen kracht, dann hat er beim Ausweichen einen schlechten Job gemacht.“ Dann wird Piastri wirklich deutlich: „Das ist nicht fair!“

Kein Wunder, dass Piastri nach dem Rennen sauer war. Der Australier liegt in der Fahrerwertung nun noch 22 Punkte vor seinem Teamkollegen.