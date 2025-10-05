Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Russell siegt in Singapur, McLaren ist Konstrukteurs-Weltmeister
© getty

F1-Showdown

Russell siegt in Singapur, McLaren ist Konstrukteurs-Weltmeister

05.10.25, 15:07 | Aktualisiert: 05.10.25, 16:31
Teilen

George Russell (Mercedes) triumphiert beim Flutlicht-GP in der "Sauna" von Singapur vor Max Verstappen (Red Bull) und Lando Norris, der als Dritter McLaren vorzeitig den Konstrukteurs-Titel sichert.

Weltmeister Verstappen, zuletzt Sieger in Monza und Baku, konnte vom Start weg nicht mithalten mit dem an diesem Wochenende dominierenden Russell. Der Holländer im Red Bull hatte alle Mühe, dem Druck des Drittplatzierten Lando Norris trotz beschädigtem Frontflügel standzuhalten. WM-Leader Oscar Piastri büßte als Vierter weitere Punkte ein.

Verstappen noch immer 63 Punkte hinter Piastri

Aufreger im actionarmen Rennen war eine Berührung der McLaren-Rivalen Piastri und Norris. Obwohl nicht ganz fit, fuhr Norris mit dem Messer zwischen den Zähnen, was dem WM-Führenden Piastri sauer aufstieß. "Das war nicht sehr teamorientiert", beschwerte sich Piastri am Funk." Er sei eben ein Racer, entschuldigte sich Norris.

Sechs Rennen vor Schluss (plus drei Sprintrennen) liegt der Australier nur mehr 22 Punkte vor McLaren-Kollege Norris. Verstappen bleibt weiter ohne Sieg in Singapur - als WM-Dritter liegt er immer noch 63 Punkte hinter Piastri. Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko flog dennoch zufrieden aus Singapur ab: "Wir waren vor beiden McLaren, in dieser Hinsicht können wir uns als Sieger fühlen."

Mit seinem zweiten Saison-Sieg nach Montreal im Juni festigt Russell WM-Platz 4.

McLaren hat Konstrukteurs-Titel bereits fix

Eine Entscheidung ist am Sonntag bereits gefallen: McLaren ist der Konstrukteurs-WM-Titel sicher. Mercedes kann das "Papaya-Team" trotz des Sieges von Russell und Platz 5 durch Kimi Antonelli nicht mehr einholen. Immerhin festigten die Silberpfeile Platz 2.

Einen Negativ-Rekord stellte Lewis Hamilton ein: Der Rekordweltmeister hat es auch in seinem 18. Rennen seit seinem Wechsel zu Ferrari nicht aufs Podest geschafft - ein "Kunststück", das zuvor nur Didier Pironi (1981/82) gelungen war.

Weiter geht's in zwei Wochen mit dem USA-GP in Austin. Davor kommen Mercedes-Boss Toto Wolff und Red-Bull-Mastermind am Mittwoch zur Sporthilfe-Gala in die Wiener Stadthalle. Wetten, dass es da einiges zu besprechen gibt?!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden