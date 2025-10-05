Russell siegt in Singapur, McLaren ist Konstrukteurs-Weltmeister

George Russell (Mercedes) triumphiert beim Flutlicht-GP in der "Sauna" von Singapur vor Max Verstappen (Red Bull) und Lando Norris, der als Dritter McLaren vorzeitig den Konstrukteurs-Titel sichert.

Weltmeister Verstappen, zuletzt Sieger in Monza und Baku, konnte vom Start weg nicht mithalten mit dem an diesem Wochenende dominierenden Russell. Der Holländer im Red Bull hatte alle Mühe, dem Druck des Drittplatzierten Lando Norris trotz beschädigtem Frontflügel standzuhalten. WM-Leader Oscar Piastri büßte als Vierter weitere Punkte ein.

Verstappen noch immer 63 Punkte hinter Piastri

Aufreger im actionarmen Rennen war eine Berührung der McLaren-Rivalen Piastri und Norris. Obwohl nicht ganz fit, fuhr Norris mit dem Messer zwischen den Zähnen, was dem WM-Führenden Piastri sauer aufstieß. "Das war nicht sehr teamorientiert", beschwerte sich Piastri am Funk." Er sei eben ein Racer, entschuldigte sich Norris.

Sechs Rennen vor Schluss (plus drei Sprintrennen) liegt der Australier nur mehr 22 Punkte vor McLaren-Kollege Norris. Verstappen bleibt weiter ohne Sieg in Singapur - als WM-Dritter liegt er immer noch 63 Punkte hinter Piastri. Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko flog dennoch zufrieden aus Singapur ab: "Wir waren vor beiden McLaren, in dieser Hinsicht können wir uns als Sieger fühlen."

Mit seinem zweiten Saison-Sieg nach Montreal im Juni festigt Russell WM-Platz 4.

McLaren hat Konstrukteurs-Titel bereits fix

Eine Entscheidung ist am Sonntag bereits gefallen: McLaren ist der Konstrukteurs-WM-Titel sicher. Mercedes kann das "Papaya-Team" trotz des Sieges von Russell und Platz 5 durch Kimi Antonelli nicht mehr einholen. Immerhin festigten die Silberpfeile Platz 2.

Einen Negativ-Rekord stellte Lewis Hamilton ein: Der Rekordweltmeister hat es auch in seinem 18. Rennen seit seinem Wechsel zu Ferrari nicht aufs Podest geschafft - ein "Kunststück", das zuvor nur Didier Pironi (1981/82) gelungen war.

Weiter geht's in zwei Wochen mit dem USA-GP in Austin. Davor kommen Mercedes-Boss Toto Wolff und Red-Bull-Mastermind am Mittwoch zur Sporthilfe-Gala in die Wiener Stadthalle. Wetten, dass es da einiges zu besprechen gibt?!