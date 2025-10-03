Formel-1-Knall: McLaren verkündet sofortiges Fahrer-Aus

Die Trennung gilt "mit sofortiger Wirkung".

McLaren hat sich überraschend von Alexander Dunne getrennt. Der 19-Jährige gilt als Mega-Talent - dem jungen Iren wird eine große Zukunft in der Formel 1 vorausgesagt.

„Es war uns eine Freude, im vergangenen Jahr mit Alex zusammenzuarbeiten und durch das McLaren-Fahrerentwicklungsprogramm zu seinem Erfolg und seiner Entwicklung als Fahrer beitragen zu können“, heißt es im McLaren-Statement. Die Trennung gelte mit „sofortiger Wirkung“.

Alexander Dunne soll seine Chance bekommen © Getty

Dunne fuhr zuletzt für McLaren in der Formel 2, durfte in dieser Saison aber auch bereits zwei F1-Trainings bestreiten. Dort konnte er mit starken Rundenzeiten aufzeigen.

Dunne beim Training in Spielberg © Getty

Heißes Gerücht

Wie ESPN berichtet, konnte sich der Rennstall mit Dunne nicht über seine zukünftige Rolle im Team einigen. Bei McLaren sind die Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris gesetzt, man konnte Dunne daher kein Cockpit für die kommende Saison anbieten.

Dunne wird nun als neuer Fahrer bei Alpine gehandelt. Doch auch Red Bull soll Interesse am jungen Iren zeigen. Helmut Marko soll bereits Gespräche mit ihm geführt haben.