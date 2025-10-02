Alles zu oe24VIP
Formel-1-Beben: Christian Horner (51) plant eigenes Team
Dank RB-Millionen

Formel-1-Beben: Christian Horner (51) plant eigenes Team

02.10.25, 17:34
Nach dem Rauswurf bei Red Bull plant der Ex-Teamchef den ganz großen Coup. 

Formel-1-Kracher nach dem Abgang von Christian Horner (50) bei Red Bull! Der Ex-Teamchef kassierte zwar 100 Mio. Dollar Abfindung – doch schon bald könnte er wieder im Paddock auftauchen. Der Brite plant angeblich nicht weniger als die Gründung eines 12. F1-Teams! Laut Insidern laufen bereits Gespräche mit Investoren. Da die Königsklasse offiziell bis zu zwölf Teams erlaubt, wäre ab 2026 neben Cadillac noch ein Platz frei – und Horner will ihn sich sichern.

Horner lehnte Ferrari ab

Klar ist: Horner will volle Macht. Ferrari-Angebote lehnte er ab, weil er dort „nur“ Teamchef gewesen wäre. Als Optionen gelten auch Alpine (mit Freund Flavio Briatore) oder Aston Martin, wo Star-Designer Adrian Newey arbeitet. Selbst Haas wurde gehandelt – doch Eigentümer Gene Haas will nicht verkaufen.

Ziel: Boss eines eigenen Teams

Der ganz große Coup wäre der eigene Rennstall. Teuer (bis zu 500 Mio. Dollar Startkosten) – aber mit Riesenchance: Die Teamwerte liegen längst über einer Milliarde. Horner hat das Netzwerk, um Sponsoren und Partner an Bord zu holen. Eintritt vor 2028? Unrealistisch. Aber das Ziel ist klar: Horner will zurück – als Boss seines eigenen Teams!

