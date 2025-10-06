Supercomputer sagt: So wird Verstappen doch noch Weltmeister

McLaren-Zwist als Game-Changer? Crash-Szenario bringt Max zurück ins Rennen

Kann Max Verstappen die Formel-1-Weltmeisterschaft 2025 tatsächlich noch gewinnen? Derzeit liegt der Red-Bull-Star 63 Punkte hinter Oscar Piastri und 22 hinter Lando Norris – bei nur noch sechs Grand Prix und drei Sprintrennen. Doch ein Rechenmodell zeigt: Es ist möglich.

Verstappen kann rechnerisch noch 174 Punkte holen – wenn er alle Rennen inklusive Sprint gewinnt. Das würde ihn auf 447 Zähler bringen. Um den Titel zu holen, müssten Piastri und Norris jedoch patzen – und zwar gewaltig.

Super-GAU für McLaren?

Besonders brisant: Der zuletzt öffentlich ausgetragene Zwist zwischen den McLaren-Teamkollegen könnte zum entscheidenden Faktor werden. Schon beim Grand Prix von Singapur attackierte Norris aggressiv, drängte Piastri nach einem Kontakt mit Verstappen fast in die Mauer – und kassierte dafür scharfe Kritik. Teamchef Andrea Stella kündigte zwar eine Aufarbeitung an, will den Fahrern aber weiter „freie Fahrt“ lassen.

Ein möglicher Crash in Austin – dem nächsten Rennen – wäre für McLaren ein Super-GAU, für Verstappen aber ein Geschenk. Ein Doppel-Ausfall würde dem Titelverteidiger die Tür wieder öffnen. Die Titelentscheidung könnte sich dann auf den letzten Metern zwischen drei Fahrern zuspitzen – mit psychologischem Vorteil bei Verstappen.

Rechenspiel mit wenig Spielraum

Das Szenario ist eng getaktet: Piastri darf nicht mehr als 110 Punkte holen, Norris nicht mehr als 132. Schon ein weiterer Sieg von Piastri bei vollem Punkteerfolg Verstappens könnte die Hoffnung zerstören. Gleichzeitig muss Verstappen jedes Rennen gewinnen – keine Ausfälle, keine Strategiefehler, keine Punkteverluste.

Fazit: Unwahrscheinlich, aber möglich. Der Titelgewinn hängt nicht mehr nur an Verstappen selbst – sondern auch an der explosiven Dynamik bei McLaren.