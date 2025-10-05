Mercedes-Hammer: Toto Wolff verkündet Fahrer-Deal

Toto Wolff verkündete im Interview die Fahrerpaarung für die kommende Saison.

Mercedes hatte beim GP von Singapur allen Grund zur Freude. George Russell gewann bei schwülen Bedingungen beim Formel-1-Nachtrennen einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Titelverteidiger Max Verstappen belegte im Red Bull den zweiten Rang vor McLaren-Fahrer Lando Norris. Dessen Kollege Oscar Piastri büßte als Vierter einige Punkte im WM-Kampf ein, durfte sich mit seinem Team aber über den vorzeitigen Gewinn der Konstrukteurswertung freuen.

Nach dem Rennen ließ dann Teamchef Toto Wolff mit großen Neuigkeiten aufhorchen. Im Interview mit Sky wird der Österreicher über die Fahrerkombination für die nächste Saison gefragt. Darauf antwortet Wolff kurz und bündig: „Beide fix!“.

Alles geklärt

Der Teamchef hat also im Interview kurzerhand die Verlängerung seiner Fahrer offiziell verkündet. Mercedes wird also auch 2026 mit George Russell und Kimi Antonelli angreifen.

Experte Ralf Schumacher witzelt nach der spontanen Ankündigung: „Dann können die sich bei Mercedes die Pressemitteilung sparen. Er hat es ja eben exklusiv bei Sky verraten.“