Knalleffekt: Ganzes Formel-1-Team disqualifiziert

Bei beiden Fahrern waren die DRS-Öffnungen am Heckflügel zu groß.

Mercedes-Pilot George Russell hat sich für das Formel-1-Nachtrennen in Singapur die Pole Position gesichert. Der Brite holte sich im Qualifying am Samstag mit einer risikoreichen Runde überraschend den besten Startplatz für den Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV, Sky). Titelverteidiger Max Verstappen (+0,182 Sek.) komplettiert im Red Bull die erste Startreihe, WM-Spitzenreiter Oscar Piastri hatte im McLaren als Dritter bereits einen Respektabstand (+0,366).

Disqualifikation

Bitter für Williams: Alex Albon (12.) und Carlos Sainz (13.) wurden nach dem Qualifying disqualifiziert und müssen von der letzten Reihe aus starten. Die FIA stellte fest, dass die Heckflügel unter DRS zu weit geöffnet waren.

Williams-Teamchef James Vowles war nach der Entscheidung zerknirscht. „Wir haben zu keinem Zeitpunkt versucht, uns einen Leistungsvorteil zu verschaffen, und die Heckflügel hatten zuvor unsere eigenen Kontrollen bestanden.“