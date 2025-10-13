Alles zu oe24VIP
© Getty

Formel-1-Beben

Insider kündigt "Red-Bull-Reunion" von Verstappen & Horner an

13.10.25, 13:04
Ein sechsmaliger Formel-1-Sieger und guter Freund von Christian Horner sorgt mit einer spektakulären Theorie für Aufsehen in der Motorsport-Königsklasse. 

Im Juli sorgte die Meldung des überraschenden Aus von Chrisitan Horner als Teamchef bei Red Bull für den großen Knall in der Formel 1. Seit dem Schock-Abgang konnte Max Verstappen unter Laurnet Mekies auf die Siegerstraße zurückkehren. Dennoch sorgt die Aussage eines Insiders nun für Nervosität bei den Bullen.

Ein enger Vertrauter Horners stellt nämlich eine überraschende These auf. Riccardo Patrese, der seineszeichens auch sechs Grand Prixs gewinnen konnte, zeichnet eine völlig neue Theorie, wie Horner sein Comeback in der Formel 1 feiern wird. Nämlich MIT Max Verstappen und das, obwohl zuletzt das Verstappen-Lager stark gegen den britischen Teamchef war. Dennoch feierte man die vier Weltmeistertitel zusammen und möchte womöglich an diese Erfolgszeit in anderen Farben anschließen.

Riccardo Patrese
© Getty

Denn laut Patrese wird ds "neue Red Bull" für Furore sorgen und einen ähnlichen Einfluss auf das Geschehen haben, wie das Comeback von Michael Schumacher 2010 für Mercedes. 

Viele Ex-Bullen versammelt

Auch diesmal könnte das Duo Horner-Verstappen einem Traditions-Rennstall neues Leben einhauchen. Demnach soll Horner nämlich den Chef-Posten bei Aston Martin übernehmen, wo auch schon Mastermind Adrian Newey, Rob Marshall, Nick Roberts und Giles Wood anheuerten.

Adrian Newey Fernando Alonso
© Getty

Alle sind wichtige ehemalige Red-Bull-Mitarbeiter, die für die langjährige Dominanz federführend waren. Patrese ist überzeugt: "Sie reden sicherlich miteinander. Horner könnte bei Aston Martin unterschreiben und ein neues Red-Bull-Team gründen."

Vergleich mit einer Scheidung

Auch auf das angespannte Verhältnis zwischen Verstappen-Vater Jos und Horner geht Patrese ein: "Wenn man sich von seiner Frau scheiden lässt, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass man ständig Ärger haben muss." Nach zwei oder drei Jahren können sie sich wieder anfreunden, so der Italiener.

Verstappen Marko Horner
© Getty

Derzeit soll sich Horner allerdings eine Auszeit vom Sport nehmen. Nach der Reglement-Änderung in der nächsten Saison könnte er aber sein großes Comeback bereits im Hintergrund planen. Nachdem es sein großer Wunsch wäre, auch Anteile eines Teams zu besitzen, wären Aston Martin oder Alpine die verlockendsten Teams für einen Deal. Mit dem "Zuckerl" Verstappen könnte Horner die Verantwortlichen sicherlich überzeugen.

