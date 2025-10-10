Irre Aufholjagd! Verstappen lässt WM-Hoffnung weiter aufleben

Max Verstappen empfahl sich in den vergangenen Wochen immer mehr für einen fünften WM-Titel in Folge.

Die Hoffnung lebt wieder! Nachdem es schon danach ausgesehen hatte, als müsste Vierfach-Champion Max Verstappen sein fünftes Meisterwerk in Folge aufgeben und einen der beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri (24) oder Lando Norris (25) zum Zug kommen lassen, sieht die Situation nach den jüngsten Rennergebnissen wieder etwas aus - denn Verstappen darf man niemals völlig abschreiben.

Vor rund einem Monat erklärte oe24, was passieren müsste, damit der RB-Superpilot die Saison erneut als Nummer eins beenden kann (und wurde dafür belächelt). Was damals noch utopisch erschien - zu diesem Zeitpunkt lag Verstappen bei acht verbleibenden GPs sowie drei Sprints bereits 94 Punkte hinter Leader Piastri - wirkt wenige Wochen später wieder realistischer. Denn: Verstappens Rückstand auf die Spitze beträgt "nur" noch 63 Zähler.

Verstappen schätzt Chancen auf "Fifty-Fifty"

Damals berichtete oe24, dass Verstappen in jedem der verbleibenden Rennen als Sieger hervorgehen müsste und Piastri, sollte er sich weiterhin nicht von den übrigen Podestplätzen verdrängen lassen, ein bis zweimal ausfallen müsste - vor allem letzteres Szenario schien unwahrscheinlich. Doch siehe da: Beim Großen Preis von Azerbaijan, dem nächsten Rennen nach Verfassung des oe24-Artikels, kam Piastri nicht einmal über die erste Runde hinaus, während Verstappen über seinen vierten Saisontriumph jubelte. Zwei Wochen später, in Singapur, wurde Verstappen dann Zweiter, Piastri landete auf Platz vier.

Der Weg hin zur Titelverteidigung ist für den 28-jährigen Bullen-Star auf alle Fälle ein steiniger. Wichtig ist es, sich in den verbleibenden Wochen der laufenden Saison weiterhin vor dem McLaren-Duo durchzusetzen. Sein Vorteil: Die beiden Papaya-Piloten schnappen einander aufgrund der fehlenden Stallorder immer wieder Punkte weg, konnten nach einer Berührung beim Singapur-GP gerade noch so eine Wiederholung des Kanada-Dramas verhindern. Zur Erinnerung: In Montreal wagte Norris damals ein riskantes Überholmanöver gegen Piastri, nur um in die Mauer zu krachen und punktelos zu bleiben. Dieses teaminterne Duell könnte Verstappen noch in die Karten spielen. Übrigens schätzt dieser seine WM-Chancen (nachdem er sie bereits abgeschrieben hatte) mittlerweile wieder auf "Fifty-Fifty".

Bis wir die spannende Aufholjagd wieder mitverfolgen dürfen, müssen wir uns noch etwas gedulden. Erst am nächsten Wochenende in Austin (21 Uhr, live ORF1) sind Verstappen und Co. wieder gefragt.