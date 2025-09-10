Alles zu oe24VIP
Max Verstappen
© Getty

Formel 1

Fünfter Streich in Folge: SO könnte Verstappen die WM doch noch gewinnen

10.09.25, 11:00
Was müsste passieren, damit RB-Superstar Max Verstappen in diesem Jahr doch noch zum fünften Mal in Folge Weltmeister wird?

Schon nach den ersten beiden Rennen der Saison war klar: Für Rad-Bull-Superstar Max Verstappen wird es mit dem fünften WM-Titel in Folge schwer. Zum Auftakt in Australien setzte sich McLaren-Pilot Lando Norris, der Verstappen schon im vergangenen Jahr dicht auf den Fersen gewesen war (63 Punkte Rückstand), durch, in China war es dessen Teamkollege Oscar Piastri.

Es sollte nicht der einzige "Papaya"-Triumph der Saison gewesen sein - von 16 möglichen GP-Siegen, teilte das McLaren-Duo zwölf untereinander auf (Piastri: sieben; Norris: fünf). Indes sollte der einst so dominante Verstappen es lediglich dreimal auf das oberste Siegertreppchen schaffen, zuletzt vergangenen Sonntag in Monza. Der langersehnte Befreiungsschlag des Niederländers, ließ die Hoffnung der Fans wieder aufleben. Könnte Verstappen womöglich doch noch zum Champion 2025 werden?

Glück muss mitspielen

Acht Rennen sowie drei Sprints stehen in diesem Jahr noch aus. Nach aktuellem Stand liegt Verstappen im WM-Ranking auf Platz drei (230 Punkte), hinter Leader Piastri (324 Pkt.) und dessen Verfolger Norris (293 Pkt.). Bedeutet: Der Serienweltmeister muss bis Saisonschluss mindestens 95 Zähler mehr als Piastri beziehungsweise mindestens 64 mehr als Norris sammeln. Gehen wir davon aus, dass Verstappens Höhenflug nach Monza anhält und er in den restlichen Grand-Prixs sowie Sprints als Sieger hervorgeht - was müsste dann mit Piastri passieren, um doch noch die WM zu gewinnen?

Angenommen, der Australier lässt sich weiterhin nicht von den übrigen Podestplätzen verdrängen, müsste für Verstappen auch etwas Glück mitspielen: Sollte Piastri bei seinen verbleibenden Auftritten jedes Mal auf Rang zwei hinter Verstappen landen, müsste er dabei zweimal ohne Punkte bleiben, um von der Tabellenspitze verdrängt zu werden. Wäre es stets der dritte Platz, wäre nur ein Piastri-Ausfall nötig. 

Bullen glauben nicht mehr an Titel

Die Wahrscheinlichkeit, dass Piastri ohne Zähler aus einem Rennen hervorgeht, ist allerdings nicht unbedingt hoch. Das letzte Mal als der 24-Jährige in einem GP punktelos blieb, war im Mai 2024, beim Großen Preis von Miami (Rang 13). Indes ist es nicht so weit hergeholt, dass Verstappen die übrigen Herausforderungen allesamt als Gewinner meistern kann. 2023 ging der Super-Bulle in zehn Rennen in Serie als Sieger hervor (Mai 2023 bis September 2023). 

Rein rechnerisch ist ein weiterer Verstappen-WM-Titel durchaus möglich. Allerdings hat man dieses Ziel bei Red Bull bereits abgeschrieben. So erklärte RB-Motorsportberater Helmut Marko zuletzt in Italien: "Die WM ist dahin, aber ein paar Siege wären noch schön."

