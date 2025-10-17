Brisantes Foto: Abendessen mit Christian Horner sorgt für Wirbel

Seit dieser Woche brodelt die Gerüchteküche in der Formel 1 gewaltig. Chrsitan Horner wird immer wieder mit einer Rückkehr in die Königsklasse des Motorsport in Verbindung gebracht. Nun sorgt ein Foto für neuen Wirbel.

Am Wochenende gastiert die Formel 1 beim GP der USA in Austin, Texas (Sprint am Samstag, 19 Uhr und Rennen am Sonntag um 21 Uhr im oe24-LIVE-TICKER). Während Red-Bull-Superstar Max Verstappen das WM-Wunder noch schaffen will und das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri noch von der Spitze verdrängen will, sorgt Ex-Bullen-Teamchef Christian Horner in der Boxengasse für Gesprächsstoff.

Horner machte Red Bull zu einem der erfolgreichsten Teams der letzten Jahre und verhalf Verstappen zu seinen vier Weltmeistertiteln. Zuletzt verließen aber immer mehr Leistungsträger, wie Design-Guru Adrian Newey, den Bullenstall. Obendrein sorgte die Chat-Affäre mit einer ehemaligen Mitarbeiterin für Wirbel. Vor wenigen Wochen wurde die Reißleine gezogen und Horner musste seine Sachen packen. Seitdem wird spekuliert, ob und bei welchem Team der Brite sein Comeback in der Königsklasse feiern wird.

Zuletzt deutete immer öfter alles auf Ferrari hin, wo Teamchef Fred Vasseur nach einer weiteren Pleiten-Saison stark angezählt ist. Doch unterschrieben ist noch nichts. Auch Alpine oder Aston Martin gelten als Kandidaten für den Chef-Posten von Horner.

Foto sorgt für Spekulation

Unter der Woche tauchte nun ein brisantes Foto von einem Abendessen in London auf mit drei Teilnehmern, einer davon war Horner. Das Treffen sorgt auch so für jede Menge Wirbel. Denn niemand Geringerer als FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem teilte das Foto via Instagram. Mit dem Motorsport-Weltverbands-Boss, der derzeit um die Wiederwahl kämpft, sitzen Horner und ausgerechnet McLaren-Teamchef Zak Brown an einem Tisch.

"Ich habe einen Abend in guter Gesellschaft verbracht", schrieb der PS-Scheich dazu. Die Brisanz dahinter: Die beiden Briten lieferten sich in den letzten Monaten immer wieder medial einen Schlagabtausch und fochten ihre Rivalität öffentlich aus. Nun, sechs Runden vor Ende der Weltmeisterschaft, trifft sich ausgerechnet der WM-Leader von McLaren mit dem ehemaligen Bullen-Boss, der erst unlängst aus seinem Vertrag beim österreichischen Rennstall rausgekauft wurde.

Fakt ist aber, dass das Bild bei Red Bull keine Freude hervorrufen wird. Auch die Fans spekulieren: "Es riecht nach Ferrari", schreibt ein User unter dem Posting. Ein weiterer meint: "Da ist etwas am Entstehen." Was genau der Hintergrund des Treffens ist, wurde nicht verraten. Aber Horner dürfte mittlerweile selbst daran arbeiten, ein Comeback an den Strecken dieser Welt zu feiern.