Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Lewis Hamilton
© Getty

Horner-Comeback

"Nicht hilfreich": Hamilton sauer über Gerüchte

17.10.25, 11:03
Teilen

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat die Gerüchte um ein mögliches Engagement des ehemaligen Red-Bull-Teamchefs Christian Horner bei Ferrari als "nicht hilfreich" bezeichnet 

Der 40-jährige Brite, der vor der Saison von Mercedes zur Scuderia gewechselt war, betonte am Donnerstag vor dem Großen Preis der USA in Austin: "Ich weiß nicht, woher diese Gerüchte stammen, daher kann ich dazu nicht viel sagen. Als Team lenkt uns das etwas ab."

Ausgelöst wurde das pikante Thema durch einen Bericht der britischen Boulevard-Zeitung "Daily Mail". Mehreren Quellen zufolge werde Horner von Ferrari umworben, hatte das Blatt geschrieben. Freunde von Horner hätten bestätigt, dass dieser aktiv nach einem neuen Job in der Formel 1 suche.

Christian Horner
© GEPA

Hamilton stärkte Ferrari-Teamchef Fred Vasseur den Rücken, den er bereits aus den Zeiten in den Nachwuchsklassen kennt. "Fred, das gesamte Team und ich arbeiten sehr hart an der Zukunft", betonte der siebenfache Weltmeister. Er wisse nicht, ob etwas Wahres an den Gerüchten um Horner dran sei, ergänzte Hamilton. Er werde sie auch nicht weiter befeuern. Die Scuderia fährt ihren Zielen in dieser Saison deutlich hinterher. Mit Ferrari schaffte es Hamilton in einem Grand Prix noch nicht aufs Podest. Die nächste Chance bietet sich in Texas, wo Hamilton bereits fünf Mal triumphierte.

Vasseur soll bei Ferrari wackeln

Bei Ferrari - so der Bericht der "Daily Mail" - soll Vorstandschef John Elkann das Vertrauen in den Scuderia-Teamchef verloren haben. Vasseur hat den Posten erst im Jänner 2023 übernommen. Ende Juli verlängerte der italienische Sportwagenhersteller den Vertrag mit dem Franzosen um mehrere Jahre, zuvor hatte es auch schon Spekulationen um eine Ablösung des 57-Jährigen gegeben.

Horner war seit dem Einstieg von Red Bull zur Saison 2005 der Teamchef des Austro-Rennstalls. In diesem Jahr trennte sich der Getränkehersteller mitten in der Saison vom 51-jährigen Briten, eine sportliche Talfahrt sowie Schlagzeilen über Vorwürfe einer Mitarbeiterin über unangemessenes Verhalten ihr gegenüber hatten ihn trotz acht Fahrertiteln während seiner Amtszeit in seiner Position geschwächt. Horner hatte die Vorwürfe bestritten, eine externe Untersuchung sprach ihn davon frei. Sein Vertrag lief eigentlich noch bis 2030, beide Seiten einigten sich aber auf eine Auflösung - Horner bekam Berichten zufolge eine hohe zweistellige Millionen-Abfertigung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden