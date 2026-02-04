Im "Graue Maus"-Look: ÖSV-Stars im ersten Training abgeschlagen

Das erste Abtasten für den großen Olympia-Showdown am Samstag ist geschlagen. Auf der Stelvio fuhr ein Amerikaner die Bestzeit, die Österreicher gingen es noch gemächlich an.

Im nebligen Bormio deckten die Abfahrtsasse freilich noch nicht alle ihre Karten auf, die meisten Speed-Stars bremsten kurz vor dem Ziel ab.

Der amerikanische Gleit-Spezialist Ryan Cochran-Siegle überraschte mit seiner Bestzeit vor Giovanni Franzoni (ITA) und Marco Odermatt (SUI).

Kriechmayr bester ÖSV-Läufer

Bester Österreicher im gewöhnungsbedürftigen grauen Rennanzug wurde Vincent Kriechmayr als Sechster. - mit einer Sekunde Rückstand. "Es ist noch ein bisschen weich, aber es passt. Man muss die Bedingungen nehmen , wie sie sind", erklärte Kriechmayr.

Die weiteren rot-weiß-roten Platzierungen: Stefan Babinsky (9.), Daniel Hemetsberger (12.) und Raphael Haaser (21.).

Schwerer Sturz

Überschattet wurde das Training vom Sturz des Norwegers Frederik Möller, er musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.

© oe24

Auf der Stelvio sollen noch zwei Trainingsläufe stattfinden, ehe es am Samstag (11:30 Uhr) um Gold, Silber & Bronze geht.