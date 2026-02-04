Alles zu oe24VIP
Winterspiele
Olympia-Schock: Freundin von Österreicher beim Doping erwischt
Biathlon-Star

Olympia-Schock: Freundin von Österreicher beim Doping erwischt

04.02.26, 11:58
Das italienische Biathlonteam ist vom positiven Dopingtest seiner Athletin Rebecca Passler erschüttert worden. 

ÖOC-Athlet Dominic Unterweger ist insofern davon betroffen, da es sich um seine Freundin handelt. "Auf emotionaler Ebene, in privater Natur betrifft ihn das natürlich. Für ihn ist es eine harte Zeit, es geht jetzt darum, ihn so gut wie möglich vorzubereiten und zu schauen, dass er den Fokus hält", sagte ÖSV-Biathlonchef Christoph Sumann zur APA.

"Grundsätzlich ist ein positiver Dopingfall beschissen, egal wen es betrifft. Es betrifft Gott sei Dank nicht uns, sondern eine andere Nation", sagte Sumann. Man stehe gemeinsam mit dem ÖOC dem Athleten zur Seite. "Wir versuchen, ihn zu unterstützen und so gut wie möglich aufzubauen, er hat einen wichtigen Wettkampf vor sich." Das österreichische Team war noch bis Mittwoch in Martell im Trainingslager und reiste im Laufe des Tages zu den Olympischen Spielen an. Die Bewerbe finden in Antholz statt.

Passler wurde bei einer Kontrolle außerhalb des Wettkampfs Ende Jänner positiv getestet. Laut Italiens Anti-Doping-Behörde seien Spuren von Letrozol gefunden worden. Die 24-Jährige wurde vorläufig suspendiert. Laut "Tiroler Tageszeitung" sind die aus Antholz stammende Passler und Unterweger seit vier Jahren liiert.

